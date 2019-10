Gemma Galgani, carriera e vita privata: tutte le curiosità della dama più amata di Uomini & Donne

Chi è Gemma Galgani? Una delle dame più note del trono over di Uomini e Donne

Scopriamone di più su Gemma Galgani, una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne, ormai da diversi anni.

Chi è Gemma Galgani

Gemma Galgani nasce a Torino il 19 Gennaio del 1950.

Gemma, dopo essersi diplomata presso l’Istituto d’arte di Torino, e nel corso degli anni, è diventata un personaggio importante nel settore teatrale di Torino, divenendo direttrice di noti teatri della città.

Difatti è stata direttrice del Teatro Alfieri di Torino per 12 anni (dal 1969 al 1981). Successivamente, diventa direttrice del Teatro Colosseo. In quest’occasione, stringe amicizie anche con noti personaggi del mondo dello spettacolo, come Gigi Proietti e Walter Chiari.

Da qualche anno, Gemma Galgani è diventata un personaggio noto del dating show di canale 5, Uomini e Donne. Gemma è una dama del trono over facente parte del parterre femminile.

Proprio grazie a Uomini e Donne è riuscita a spopolare letteralmente come personaggio televisivo. Grazie alla notorietà acquisita, è stata ospite di diversi salotti televisivi – tra cui quello di Barbara d’Urso – e consigliera, nel programma condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island.

Nell’autunno 2019, Gemma Galgani condurrà assieme a Giulia De Lellis il programma Giortì. Gemma e Giulia si occuperanno di organizzare feste e creare eventi indimenticabili.

Vita privata e curiosità

Gemma Galgani è sempre stata molto legata al suo gatto Piripicchio, scomparso il 15 giugno del 2016.

Gemma è stata sposata con un ragazzo di 19 anni, quando ne aveva appena 23 di anni. Il matrimonio è durato, però, solo sei mesi a causa della pressione che la donna subiva tra le mura di casa.

Gemma avrebbe avuto numerosi flirt nell’arco della sua vita, come quello con il già citato Walter Chiari.

Anche il trono over di Uomini e Donne ha concesso a Gemma vari flirt, come quelli con Ennio, Remo Proietti, Marco Firpo e il noto Giorgio Manetti.

Ora si è messa nuovamente in gioco: chi sarà il prossimo a cadere tra le sue braccia?