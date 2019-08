Gemma Galgani ‘Fidanzata da anni, ha preso in giro tutti’: scaldalo a Uomini e donne

Gemma Galgani, beniamina di Uomini e Donne, a quanto pare non è single. Secondo le ultime indiscrezioni la dama torinese è fidanzata da molto tempo

La beniamina di Uomini e Donne, Gemma Galgani, ha fatto appassionare il pubblico per anni. Eppure, adesso, sembra proprio che rimarranno delusi dalla loro amata protagonista del trono over.

Gemma Galgani “serve” molto per la pubblicità

Gemma Galgani, riportano alcune indiscrezioni, sarebbe fidanzata da svariati anni ed ha preso in giro tutti, redazione compresa. Quello che è successo di preciso, sta facendo letteralmente tremare il mondo web, specialmente Instagram: pare proprio che la Galgani abbia un fidanzato al di fuori del programma e che negli studi di Canale 5 sia presente per il solo motivo di farsi pubblicità.

Già Tina Cipollari aveva accusato Gemma di avere una relazione fuori dallo studio di Uomini e Donne…

Questo genere di accuse le sono state rivolte in più occasione anche da Tina Cipollari, perennemente in contrasto con le idee e con il modo di fare della piemontese. Attualmente, però, le parole di un ex protagonista del trono over stanno facendo accapponare la pelle alla direttrice di teatro che ad una certa replicherà alle accuse.

“Gemma Galgani è fidanzata da molti anni. Non vedo come mai la redazione non prenda provvedimenti”

Queste le parole di un’ex dama del trono over, che non si è di certo limitata a criticare la Galgani, ma si è anche scagliata contro la redazione. Stando all’accusa dell’ex partecipante di Uomini e Donne tutti conoscerebbero il suo presunto ‘amante’, nonché compagno della Galgani, ma a nessuno interessa veramente prendere provvedimenti.

La Galgani ha veramente un fidanzato al di fuori degli studi del programma?

L’unico motivo, dunque, sarebbe puramente di natura commerciale. Ma che sia davvero così? Le accuse per adesso non hanno reale fondamento, ma il dubbio permane.