Gemma Galgani in lutto, il triste messaggio sui social: “Sarai sempre nel mio cuore”

Gemma Galgani in lutto, il messaggio sui social per la sua terribile perdita: “Sarai sempre nel mio cuore”

La dama del parterre femminile di Uomini e Donne in lutto: il messaggio sui social per la sua terribile perdita.

La terribile perdita di Gemma

Una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne è sicuramente Gemma Galgani. Sin da subito, si è fatta conoscere per la sua forte personalità: donna forte e allo stesso tempo sensibile e dolce. La protagonista indiscussa della trasmissione condotta da Maria De Filippi ha condiviso su Instagram un messaggio di addio per una parte importante della sua vita. Nel dettaglio, Gemma ha condiviso su Instagram un video molto emozionante che ricorda i momenti più belli passati insieme al suo amico a quattro zampe: Piri. Il ricordo della perdita del suo gatto è ancora vivo nei suoi ricordi.

Le parole della dama torinese

L’ex fidanzate di Giorgio Manetti è uno dei personaggi, senza ombra di dubbio, più amati e conosciuti della trasmissione. In questi 10 anni di permanenza nel parterre del trono Over del dating show di Canale 5 ha conosciuto molti uomini ma nessuno è riuscito a conquistare il suo cuore.

La dama di Torino è molto attiva sui social e questa volta ha condiviso un commovente video dedicato al suo gatto scomparso circa due anni fa dopo una malattia incurabile un tumore. Piripicchio è stato sottoposta anche ad una operazione ma per lui non c’era più nulla da fare. Nonostante siano passati un pò di anni dalla perdita del suo adorato amico a quattro zampe, il suo ricordo è ancora vivo nella mente di Gemma. La bellissima clip dedicata al suo gatto è accompagnata da una dolce didascalia: