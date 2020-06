Gemellini uccisi a Margno, il papà aveva pianificato l’omicidio. L’ultimo sms: “Hai rovinato la famiglia”

Il papà dei due gemellini uccisi a Margno aveva pianificato da giorni il loro omicidio. L’ultimo drammatico messaggio alla moglie, prima di togliere la vita ai suoi figli.

I due coniugi si stavano separando, ma la donna non aveva alcuna intenzione di togliere i figli al marito o impedirgli di vederli. Il prossimo martedì sarà eseguita l’autopsia sul corpo dell’uomo e sui due gemellini, uccisi nella notte tra venerdì e sabato scorso a Margno, dove stavano trascorrendo una breve vacanza con il papà.

La sera dell’omicidio

Ha strangolato i suoi due figli gemelli di 12 anni, Elena e Diego, prima di togliersi la vita. Il dramma familiare si è consumato a Margno, in provincia di Lecco.

A macchiarsi del duplice omicidio Mario Bressi, 45enne, papà dei due gemellini. Il 45enne avrebbe inviato diversi sms alla moglie, prima di uccidere i suoi figli.

La donna aveva provato a chiamarlo. Poi ha tentato di mettersi in contatto con i suoi due bambini, ma non ha mai ricevuto risposta.

È quindi partita da Gorgonzola, città in cui vive, ed in meno di un’ora è arrivata a Margno, dove ha scoperto la terribile verità. I due coniugi si stavano separando e pare che Mario Bressi non fosse d’accordo.

La mamma non aveva mai minacciato di portargli via i figli e non sembra ci fossero state tensioni tra i due prima del tremendo delitto.

Sono state le urla della donna ad allarmare i vicini di casa. Un testimone ha raccontato di aver sentito rumori sordi nella notte. Poi la mattina all’alba, le grida di Daniela Fumagalli hanno rotto il silenzio.

I messaggi alla moglie

Come riferisce anche Fanpage, il tono dei messaggi inviati alla moglie era piuttosto minaccioso.

“Hai rovinato la nostra famiglia”

aveva scritto il 45enne, riferendosi alla separazione voluta da lei. Secondo gli inquirenti l’uomo potrebbe aver pianificato il duplice omicidio.

Gli inquirenti hanno sequestrato il suo pc, mentre per il prossimo martedì è prevista l’autopsia sui 3 corpi.