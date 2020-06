Tragedia questa mattina a Lecco, dove un papà ha ucciso i suoi figli di 6 e 12 anni, poi si è tolto la vita.

Sembra che l’uomo si stesse separando dalla moglie. Il papà ed i figli erano in vacanza a Margno, Lecco, quando si è consumata la tragedia.

Omicidio suicidio a Margno

Tragedia familiare questa mattina a Margno, in provincia di Lecco. Come riferisce anche Tgcom24, in un caseggiato si è consumato un omicidio suicidio.

Un papà avrebbe ucciso i due figli, di 6 e 12 anni, poi si sarebbe tolto la vita. Pare che i 3 fossero in vacanza insieme.

I due bambini sarebbero stati entrambi strangolati, in un raptus di follia

I corpi dei due bambini sono stati trovati dalla madre nell’appartamento. La donna, 45enne, si è precipitata sul posto dopo aver ricevuto una mail dal marito, nel quale le aveva scritto che non avrebbe più rivisto i bambini.

La donna ed il presunto omicida si stavano separando. Alla scoperta della tragedia, la donna ha accusato un malore ed è stata soccorsa dai sanitari.