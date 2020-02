Il gel all’Aloe vera: l’ultima moda per perdere peso in modo naturale

Il gel di aloe vera è noto da tempo per curare ferite e tagli e possiede vari benefici per la salute e la bellezza.

Si scopre, che il gel di aloe vera aiuta anche a perdere peso. La pianta ha iniziato ad apparire nei giardini e sul davanzale delle case di tutto il mondo.

La pianta nutrizionalmente densa ha anche alcuni composti attivi che possono aiutarti a perdere qualche chilo, migliorando al contempo la qualità di pelle e capelli.

Di solito, viene consumato sotto forma di succo, che viene fatto mescolando il gel della pianta con acqua.

1. L’aloe vera aiuta la digestione

Ha proprietà lassative e se consumata in piccole quantità può aiutare nella digestione.

Un intestino malsano è generalmente legato all’aumento di peso. Un sistema digestivo sano si traduce in un corretto metabolismo del cibo e in una espulsione ottimale dei rifiuti dal corpo che aiuta a perdere peso.

2. Combatte la ritenzione idrica

La ritenzione idrica è una delle condizioni principali che possono portare all’aumento di peso.

Essendo un lassativo, il succo è ideale per combattere il peso dell’acqua. Tuttavia, è importante tenere presente che non si deve superare il consumo consigliato di succo.

3. Aumenta il metabolismo

Si dice che aiuti ad incrementare il metabolismo, che consente inoltre al corpo di bruciare i grassi.

Le capacità di bruciare i grassi sono attribuite alla presenza di vitamina B, che converte il grasso immagazzinato nel corpo in energia e aiuta a perdere peso.

4. Aiuta a disintossicare il corpo

Il gel contiene un carboidrato complesso noto come acemannano, che facilita l’assorbimento dei nutrienti da parte delle cellule, le nutre e aiuta anche a disintossicarle.

Come consumare l’aloe vera per dimagrire

Può essere consumata in molti modi; la condizione è che dovrebbe essere consumata in piccole quantità per evitare effetti collaterali.

Per preparare il succo di aloe vera, tutto ciò che devi fare è prendere un bicchiere pieno d’acqua e aggiungere del gel di aloe vera.

Metti l’acqua in una padella e scaldala mescolando continuamente, fino a quando il gel si fonde con la stessa. Puoi anche aggiungere del succo di limone e bere l’elisir per prima cosa al mattino.

Assicurati di consultare un medico prima di consumare aloe vera internamente per evitare complicazioni.