Perdere peso con l’Ipnosi: la verità su questa pratica diffusa all’estero

Quando si tratta di perdere peso, ci si rivolge a nutrizionisti e dietisti, personal trainer. Ma, forse, non hai ancora considerato l’ipnosi.

Si scopre che usare l’ipnosi è un’altra strada che le persone si stanno avventurando in nome della perdita di peso.

Ma non si tratta di qualcun altro che controlla la tua mente e ti fa fare cose divertenti mentre sei incosciente.

“Il controllo della mente e la perdita del controllo — ovvero fare qualcosa contro la tua volontà — sono le più grandi idee sbagliate sull’ipnosi”

afferma Kimberly Friedmutter, ipnoterapeuta. “A causa di come l’industria dell’intrattenimento interpreta ipnotizzatori, le persone sono sollevate nel vedere che non sto indossando una veste nera e che faccio oscillare un orologio da una catena“.

Ipnosi come rilassamento

Inoltre, non sei privo di conoscenza quando si verifica l’ipnosi: è più simile a un profondo stato di rilassamento, spiega Friedmutter.

“È semplicemente la sensazione naturale e fluttuante che provi prima di addormentarti o quella sensazione sognante che provi quando ti svegli al mattino, prima di essere pienamente consapevole di dove ti trovi e di ciò che ti circonda“.

Essere in quello stato ti rende più suscettibile al cambiamento ed è per questo che l’ipnosi per la perdita di peso può essere efficace.

“È diverso da altri metodi perché l’ipnosi affronta la causa e altri fattori che contribuiscono direttamente a livello subconscio nella mente della persona, dove i loro ricordi, abitudini, paure, associazioni alimentari, discorsi negativi e autostima germogliano”

afferma Capri Cruz, psicoterapeuta e ipnoterapeuta e autore di Maximize Your Super Powers. “Nessun altro metodo di perdita di peso affronta i problemi fondamentali alla radice come fa l’ipnosi“.

Ma funziona l’ipnosi per la perdita di peso?

Non ci sono un sacco di recenti ricerche randomizzate disponibili sull’argomento, ma ciò che è là fuori suggerisce che il metodo potrebbe essere plausibile.

I primi studi degli anni ’90 hanno scoperto che le persone che hanno utilizzato l’ipnosi hanno perso più del doppio del peso rispetto a coloro che hanno seguito una dieta senza terapia cognitiva.

Uno studio del 2014 ha lavorato con 60 donne obese e ha scoperto che coloro che praticavano la terapia ipno-comportamentale hanno perso peso e migliorato le loro abitudini alimentari e l’immagine corporea.

E un piccolo studio del 2017 ha lavorato con otto adulti obesi e tre bambini, tutti dimagriti con successo.

Chi dovrebbe provare l’ipnosi per la perdita di peso?

Il candidato ideale è, onestamente, chiunque abbia difficoltà a seguire una dieta sana e un programma di esercizi perché non riescono a scuotere le proprie abitudini negative, afferma Gurniak.

Rimanere bloccati in abitudini dannose, come mangiare l’intero sacchetto di patatine invece di fermarsi quando sei pieno, è un segno di un problema inconscio, dice.

Il tuo subconscio è dove si trovano le tue emozioni, abitudini e dipendenze, dice Friedmutter.

E poiché l’ipnoterapia si rivolge al subconscio, anziché solo al conscio, può essere più efficace.

In effetti, un’analisi di studio del 1970 ha rilevato che l’ipnosi ha un tasso di successo del 93%, con meno sessioni necessarie rispetto alla psicoterapia e alla terapia comportamentale.

“Ciò ha portato i ricercatori a credere che, per cambiare le abitudini, i modelli di pensiero e il comportamento, l’ipnosi fosse il metodo più efficace“, afferma Friedmutter.

L’ipnoterapia non deve essere utilizzata da sola. Gurniak afferma che l’ipnosi può anche essere utilizzata come complemento ad altri programmi di perdita di peso progettati da professionisti per trattare varie condizioni di salute, che si tratti di diabete, obesità, artrite o malattie cardiovascolari.

Cosa posso aspettarmi durante un trattamento?

Le sessioni possono variare in lunghezza e metodologia a seconda del professionista.

La dott. Cruz, ad esempio, afferma che le sue sessioni durano in genere tra 45 e 60 minuti, mentre la Friedmutter vede pazienti che puntano alla perdita di peso da tre a quattro ore.

Di solito, devi sdraiarti, rilassarti con gli occhi chiusi e lasciare che l’ipnoterapeuta ti guidi attraverso tecniche e suggerimenti specifici che possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.