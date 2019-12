Gambe snelle: ecco come perdere velocemente peso in questa zona del corpo

Ecco come avere gambe snelle e toniche seguendo dei semplici suggerimenti che ti forniamo di seguito.

Ti stai chiedendo come ottenere le gambe snelle? Molte ragazze sognano di avere delle gambe toniche e magre da sfoggiare con pantaloncini e gonne.

Vogliono sentirsi, infatti, sicure in abiti, shorts e leggings. E vogliono sentirsi meravigliose in spiaggia, non imbarazzate dal loro sedere e dalle loro cosce.

Il problema è che non sanno come mangiare e allenarsi per ottenere gambe magre senza sviluppare troppi muscoli nel processo.

La verità è che non tutti rispondono all’allenamento allo stesso modo. La nostra genetica determina i tipi di fibre muscolari che abbiamo, determina il nostro rapporto tra testosterone ed estrogeni e dove immagazziniamo il grasso corporeo.

Gambe snelle: ecco come farle dimagrire

Fare cardio più efficace – Cardio a bassa o moderata intensità come camminare a digiuno è la chiave per ottenere gambe magre.

Una dieta corretta per il tuo tipo di corporatura – Una dieta sana ti aiuterà a dimagrire le gambe e perdere grasso corporeo generale.

Il cardio a bassa intensità è l’esercizio migliore che puoi fare per ottenere gambe magre.

Il tuo corpo crea energia in due modi fondamentali:

Anaerobicamente (senza ossigeno); e

Aerobicamente (con ossigeno).

Quando il tuo corpo utilizza la via anaerobica, utilizza creatina fosfato e glicogeno immagazzinato (carboidrati) per produrre energia.

Il tuo corpo utilizzerà la via anaerobica per:

Esercizio ad alta intensità (incluso cardio ad alta intensità come la corsa);

Allenamento con i pesi;

Allenamento a intervalli.

Quando il tuo corpo usa il percorso aerobico, usa grasso immagazzinato, glicogeno immagazzinato (carboidrati) e, in alcune occasioni, proteine ​​per produrre energia.

Il tuo corpo utilizzerà il percorso aerobico per:

Esercizio a bassa intensità (incluso cardio a bassa intensità, come camminare).

L’esercizio fisico a bassa intensità brucia i grassi ed è per questo che è estremamente importante quando si capisce come ottenere le gambe magre.

Camminare è il miglior tipo di esercizio per le gambe magre. Aiuterà a sbarazzarsi del grasso in eccesso sulle gambe e inclinarle. E camminare brucia un numero sorprendentemente alto di calorie.