Pilates, tutti i benefici di questo sistema di allenamento

Ecco tutti i benefici che il pilates svolge sul corpo.

Il Pilates è fitness per tutto il corpo

A differenza di alcune forme di esercizio, il Pilates non sviluppa eccessivamente alcune parti del corpo e trascura altre.

Anche se l’allenamento Pilates si concentra sulla forza del core, allena il corpo completamente.

Gli allenamenti di Pilates promuovono la forza e lo sviluppo muscolare equilibrato, nonché la flessibilità e aumentano la gamma di movimento delle articolazioni.

L’attenzione al supporto di base e alla forma fisica di tutto il corpo, compresi il respiro e la mente, forniscono un livello di forma fisica integrativa che è difficile da trovare altrove.

Adattabile a molti livelli e necessità di fitness

Che tu sia un anziano che abbia appena iniziato ad allenarsi, un atleta d’élite o una via di mezzo, le basi del movimento Pilates si applicano a tutti.

Con migliaia di possibili esercizi e modifiche, gli allenamenti di Pilates possono essere personalizzati in base alle esigenze individuali.

Puoi leggere di più su come modificare gli esercizi e alcune considerazioni su Pilates per uomini. Puoi anche imparare a massimizzare le tue classi per raggiungere i tuoi obiettivi.

Crea massa

Si mettono su muscoli tonici che funzionano perfettamente nel contesto del corpo nel suo insieme e le esigenze di fitness funzionale di una persona in base alle esigenze che ha.

Uno dei modi in cui questo allenamento crea muscoli lunghi e forti è sfruttando un tipo di contrazione muscolare chiamata contrazione eccentrica.

Aumenta la flessibilità

Si procede all’aumento di lunghezza e allungamento dei muscoli e della gamma di movimento all’interno delle articolazioni.

Sviluppa la forza di base

I muscoli centrali del corpo sono i muscoli profondi della schiena, dell’addome e del pavimento pelvico.

Questi sono i muscoli su cui facciamo affidamento per sostenere una schiena forte, elastica, una buona postura e schemi di movimento efficienti.

Quando il nucleo è forte, la struttura del corpo è supportata. Ciò significa che il collo e le spalle possono rilassarsi e il resto dei muscoli e delle articolazioni viene liberato dalle contratture.