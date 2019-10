‘Chiede soldi in prestito’ Gabriel Garko, arriva la denuncia delle truffa: una vittima inconsapevole di un furto di identità

Gabriel Garko non ha potuto fare a meno di scrivere sui social la verità: la truffa che l’ha coinvolto inconsapevolmente riguarda il furto della sua identità a scopo di lucro

Non si smette mai di parlare del bellissimo attore Gabriel Garko, questa volta però a renderlo protagonista del gossip non è la sua situazione sentimentale. Pare infatti che l’attore sia stato vittima di una vera e propria truffa social.

Gabriel Garko truffato

Il giovane attore la scorsa settimana è stato ospite del bellissimo programma su Rai Uno Domenica In condotto da Mara Venier, dove ancora una volta ha smentito il presunto matrimonio e il rapporto sentimentale con Gabriele Rossi. Come ha affermato nell’intervista, Gabriel ha solo un’amicizia profonda che lo lega a Gabriele, smentendo categoricamente che tra loro ci sia più di una semplice amicizia.

Ormai sono anni che Gabriel Garko lotta contro queste dicerie, anche se non ci sarebbe nulla di male. Questa volta però a metterlo sotto la luce dei riflettori non è stata la presunta relazione con Rossi, ma una vera e propria truffa social.

La denuncia della truffa sul web

L’attore in queste ultime ore si è visto costretto a dover fare un annuncio ai suoi fan per metterli in guardia della truffa subita. L’attore infatti come ha raccontato ai suoi fan, alcuni utenti del web, avrebbero utilizzato il suo nome, spacciandosi per lui e chiedendo al malcapitato addirittura dei soldi, il tutto utilizzando profili fittizi.

Gabriel infatti si è sentito in dovere di annunciare sul suo profilo social della truffa subita, per preservare i suoi fan dall’attacco di un eventuale proposta a scopo di lucro, da parte di questi profili falsi a suo nome.

https://www.instagram.com/p/B3ZmOLNCXel/?utm_source=ig_web_copy_link

Gabriel ha denunciato il tutto su Instagram e spera che non debba ricorrere a maniere più severe per tutelare ii suo nome.