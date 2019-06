Gabriel Garko “Sono fidanzato”: la verità sul rapporto con l’attore Gabriele Rossi

Sono stati spesso visti insieme Gabriel Garko e Gabriele Rossi e in molti si sono chiesti se fossero una coppia. A rispondere alle domande è proprio Gabriel in un’intervista.

In molti si sono chiesti se il loro rapporto andasse oltre una semplice amicizia. A dare una risposta a queste domande è Alessio Poeta, che si occupa di fare ai Vip le domande più scomode che tutti vorremmo fare, pubblicando poi l’intervista su Chi.

Il bel l’attore già qualche tempo fa si era raccontato sempre al settimanale Chi con una lunga intervista nella quale ha spiegato il perché si era allontanato per qualche mese dal mondo della televisione, ovvero ritrovare un po’ di serenità.

Ad oggi le cose sembrano essere così infatti nell’intervista di Alessio Garko dichiara di essere contento e appagato della sua vita, e alla domanda ‘‘sei fidanzato?’‘ risponde cosi:

Sono fidanzato da un po’ di tempo. In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio. Con chi ho questi progetti? Faccio fatica a parlarne e oggi più che mai. Ho voglia di proteggere il mio privato.