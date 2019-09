Gabriel Garko ‘Si è sposato in gran segreto’: pizzicato con la fede al dito, le foto di ‘Chi’ diventano virali

Gabriel Garko ‘Si è sposato in gran segreto’. A lanciare lo scoop il settimanale ‘Chi’ che l’ha paparazzato con la fede al dito

Gabriel Garko, all’anagrafe Dario Gabriel Oliviero, è uno degli attori più stimati e apprezzati del panorama cinematografico italiano.

Stiamo per le sue interpretazioni magistrali e il suo carisma, l’attore ha scelto di tenere lontana dai riflettori la sua vita privata, per proteggerlo dagli avvoltoi alla ricerca dell’ultimo gossip.

Ciò nonostante nelle ultime ore, sta impazzando sul web, la foto del celebre attore torinese con la fede al dito. Si è sposato in gran segreto come rivelò nella sua ultima intervista alla rivista di Alfonso Signorini?

Il celebre attore di ‘Onore e Rispetto’, in una delle sue interviste al settimanale ‘Chi’, lo scorso giugno, aveva rivelato di essere fidanzato ormai da tempo e di pensare seriamente al grande passo, ovvero quello di sposarsi.

Ma, spiegò all’epoca Gabriel Garko, che semmai quel giorno fosse arrivato, nessun l’avrebbe saputo, in quanto interessato a proteggere il suo privato dai mass media:

‘Sono fidanzato da un po’ di tempo. Questa è la prima volta che ne parlo. In questo periodo mi piace pensare al matrimonio, ma per come sono ora, farei tutto in silenzio, lontano da occhi indiscreti’

L’attore inoltre non volle rivelare l’identità della sua dolce metà, si limitò a quel tempo a dirsi ‘contento e appagato’, dalla sua relazione:

‘Voglio vivere la mia vita privata senza il giudizio di nessuno’

Gabriel Garko paparazzato con la fede al dito, la foto di ‘Chi’ è virale

A distanza di qualche mese da quell’intervista, i fotografi del settimanale di Alfonso Signorini, hanno paparazzato l’attore torinese in giro per la città, durante una ‘pausa sigaretta in solitaria’.

Gli obbiettivi non hanno potuto non notare il lieto ‘dettaglio’. Gabriel Garko infatti indossa la fede al dito. Che l’attore di ‘Onore e Rispetto’ si sia sposato in gran segreto? Al momento la notizia non è stata ne confermata e ne smentita.

Ecco le foto pubblicate nell’ultimo numero da ‘Chi’: