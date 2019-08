G7 Biarritz, incendi in Amazzonia il tema centrale. Bolsonaro: “Mentalità colonialista”

Il G7 di Biarritz ha inizio oggi a mezzogiorno e continuerà sino al 26 con le sette democrazione più ricche e tema centrale gli incendi in Amazzonia

Il vertice di Biarritz

Il vertice con le sette democrazie più ricche inizia oggi alle ore dodici in Francia, con tutti i leader di Canada – Francia – Germania – Giappone – Italia – Regno Unito e Stati Uniti.

Un incontro che vede i leader dover discutere di molteplici temi, con una riunione preliminare che ha visto impegnati Giuseppe Conte (presente nonostante la crisi e le dimissioni), Angela Merkel, Boris Johnson e Donald Tusk.

Nonostante una agenda molto fitta, in questi giorni il tema centrale è stato cambiato diventando così gli incendi in Amazzonia.

La questione degli incendi in Amazzonia

La questione in Brasile è molto seria, tanto che tutti i principali attori, politici, influencer, artisti e giornalisti nel mondo si stanno mobilitando per creare una sensibilità molto forte in merito al tema.

Nelle ultime ore il Presidente Donald Trump ha confermato di mandare gli aiuti da parte degli Stati Uniti al fine di domare le fiamme, che ad oggi hanno già creato un danno permanente e ingente per il polmone naturale della Terra.

Bolsonaro viene accusato di non “muovere un dito” mentre parla di psicosi da disastro naturale e fa presente che questo incendio sia nella media degli altri scoppiati negli anni precedenti.

Nonostante questo Macron punta il dito:

“la nostra casa è in fiamme”

Così da spostare l’attenzione del vertice proprio su questa questione, al fine di predisporre una linea da seguire e delle sanzioni. Bolsonaro non prende bene la notizia: