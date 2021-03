Frontale con una volante durante inseguimento, Sheena muore a 14 anni: in fin di vita il fratello

Ricoverati anche i genitori della vittima e due agenti di polizia, coinvolti nel drammatico schianto.

Una volante della polizia ha preso in pieno un’altra vettura – non coinvolta nel pedinamento – uccidendo sul colpo una ragazza di 14 anni, Sheena Lossetto.

L’adolescente era in auto con il fratello ed i genitori quando, allo svincolo di via di Salone, la volante della polizia ha preso in pieno l’auto su cui viaggiavano.

Allertati i soccorsi, per Sheena non c’è stato nulla da fare: la ragazza è morta sul colpo.

Un inseguimento terminato in modo drammatico quello avvenuto nel pomeriggio di ieri. L’incidente è avvenuto a Roma, in via Di Salone. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Il fratello in fin di vita

Il fratello della ragazza è rimasto gravemente ferito e lotta tra la vita e la morte al Policlinico Umberto I di Roma. Feriti anche i genitori della vittima e due agenti di polizia, tutti ricoverati in codice rosso.

Il papà, che era al volante dell’auto, è stato trasferito all’ospedale Tor Vergata, la madre invece all’ospedale Sandro Pertini. La volante della Polizia era intervenuta dopo la segnalazione di un furto in una tabaccheria in zona Arci a Tivoli.

È iniziato così un inseguimento, durante il quale, allo svincolo con via di Salone, l’auto della Polizia si è scontrata con quella su cui viaggiava la famiglia.

I malviventi sono riusciti a fuggire. L’auto con cui hanno effettuato il colpo è stata ritrovata abbandonata poco distante dal luogo dell’incidente.

I ladri sono fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Non si ferma la ricerca dei malviventi, mentre si cerca di capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Come riferisce anche Fanpage, le indagini sono state affidate ai carabinieri di competenza territoriale.

S’indaga per omicidio stradale.