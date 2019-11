Franco Antonello, chi è il padre del ragazzo in coma dopo lo schianto a Venezia

Franco Antonello, chi è il padre del ragazzo in coma dopo lo...

Franco Antonello lotta per il figlio in coma, dopo lo schianto mortale di Venezia in cui ha perso la vita la giovane Giulia Zandarin

Una vita spezzata e una appesa ad un filo, per il figlio di Franco Antonello – noto per un altro membro speciale della sua famiglia che ha ispirato Gabriele Salvatores.

Lo schianto mortale a Venezia

Alberto d 19 anni era stato già fermato e la sua patente era stata ritirata, ricevendo un permesso per recarsi fino a casa. Ma lui e Giulia sono andati in discoteca e poi al momento di tornare a casa lo schianto mortale dove è morta la sua fidanzata di 18 anni – Giulia Zandarin.

Immediato l’arrivo della Polizia, Vigili del Fuoco e 118 che hanno dovuto tirare fuori i corpi incastrati nell’abitacolo: mentre per la povera Giulia non c’è stato nulla da fare – Alberto è stato portato con l’eliambulanza all’Ospedale dove ora è in coma e lotta tra la vita e la morte.

Chi è Franco Antonello?

Il padre di questo giovane ragazzo è un uomo conosciuto, per aver dedicato la sua vita al figli autistico Andrea. La sua storia ha ispirato il regista Gabriele Salvatore con “Tutto il mio folle amore” – tratto dal libro di Fulvio Ervas “Se ti abbraccio non aver paura”.

Il primogenito Andrea e suo padre hanno viaggiato in tutto il mondo raccontando questa storia speciale in tantissime trasmissioni televisive.

Una storia che ha commosso, divertito e tutte le persone hanno avuto la possibilità di sentirsi vicino a questa famiglia grazie anche ai 4 libri nonché alla grande ispirazione donata a chi vive alcune difficoltà.

Papà Franco ha lasciato il suo lavoro nel 2005 e ha chiesto ai suoi collaboratori di occuparsi dell’azienda, al fine di seguire completamente il suo primogenito. Ha fondato la Fondazione I bambini delle Fate e ha fatto di tutto perché il suo primogenito e il secondogenito fossero al centro della sua vita.

Commovente la foto di tutti e tre mentre percorrono il cammino di Santiago: