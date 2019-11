Schianto mortale a Venezia, Giulia muore e l’altro ragazzo è in coma: gli avevano ritirato la patente

Schianto mortale a Venezia, Giulia muore e l’altro ragazzo è in coma:...

Schianto mortale a Venezia dove muore Giulia di soli 18 anni mentre il ragazzo alla guida è in coma. Ecco cosa è accaduto

Schianto mortale a Venezia dopo una festa di Halloween. Per la povera Giulia non c’è stato nulla da fare mentre il ragazzo alla guida lotta tra la vita e la morte.

L’incidente mortale di Venezia

Una coppia che ha passato la notte di Halloween in una discoteca di Jesolo ma che al ritorno non torna a casa. Prima ancora di imboccare la strada che avrebbe portato entrambi presso le loro abitazioni di Castelfranco Veneto qualcosa ha fatto uscire loro fuori strada.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto è andata a sbattere in autonomia contro un albero per poi andare dentro un fossato. La Mercedes Classe A è stata ritrovata in condizioni pessime.

Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e i medici del 118 con operazioni molto complesse per tirare fuori i due ragazzi rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto.

Per Giulia di 18 anni non c’è stato nulla fare ed è morta sul colpo, mentre per il suo ragazzo è stato richiesto il trasporto con l’eliambulanza sino all’Ospedale Dell’Angelo di Mestre.

Il ragazzo è in coma in gravissime condizioni.

La guida senza patente del ragazzo in coma

Secondo le prime indiscrezioni il ragazzo sarebbe risultato positivo all’alcol. I media locali riportano che proprio quella sera i due ragazzi erano già stati fermati per un controllo.

Al ragazzo di 19 anni era stata ritirata la patente per il possesso di una piccola quantità di Hashish – con un permesso temporaneo per tornare a casa.

I due ragazzi però non sono tornati a casa come ordinato dagli agenti ma si sono recati in discoteca, poi al ritorno il drammatico incidente.

I Carabinieri stanno ora indagando sulla dinamica dello schianto, per mettere insieme i pezzi del puzzle.