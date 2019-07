Francesco Monte beccato con la nuova fiamma: una modella bellissima – Foto

Francesco Monte dopo la separazione dalla bellissima Giulia Salemi, è stato beccata con la sua nuova fiamma, ma il web impazza

Francesco Monte l’ex gieffino e concorrente dell’Isola dei Famosi, è stato beccata in compagnia di quella che si potrebbe definire la sua nuova fiamma.

Il modello dopo la dura separazione dalla giovane Giulia Salemi, pare che si stia riprendendo molto bene, occupando il suo cuore con nuove fiamme.

Francesco Monte la sua nuova fiamma

Francesco Monte per circa qualche anno ha fatto coppia fissa con le bellissima italo-persiana Giulia Salemi, ma ancora per motivi sconosciuti i due si sono lasciati.

La separazione sopratutto per Giulia non è stata per niente semplice, tanto che ha comunicato anche ai suoi fan su Instagram che non sta passando un periodo molto semplice. La loro storia d’amore non è iniziata nei migliori dei modi, litigando e discutendo di continuo. Nonostante ciò i due hanno provato a stare insieme al di fuori della casa del Grande Fratello, ma le cose non sono andate come i fan speravano.

I due si sono lasciati definitivamente qualche mese fa, ma Monte già sembra consolarsi con qualcun’altro.

Francesco Monte in Puglia con una donna

Il giovane modello nonostante la lunga relazione con Giulia Salemi, già si sta consolando con una nuova fiamma. Il giovane pare che stia frequentando la bellissima Isa Deca, registrato cosi su Instagram. Ma sarà amore vero o un semplice flirt d’estate?

Monte dopo la relazione con la Salemi è stato paparazzato più volte con donne diverse, partendo dalla bellissima Diletta Leotta a seguire Maria Josè conosciuta ad Ibiza ed infine con Isa. Secondo quanto riportato dal megazine 361megazine, il modello ha passato un weekend insieme alla bella mora Isa. Entrambi sono stati avvistati insieme nella bellissima Puglia.

Secondo i rumors infatti si tratterebbe di una nuova coppia scoppiata da poco e di certo le loro instagram stories non sono passate inosservate agli occhi dei fan di Monte.