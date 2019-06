Francesco Monte e Diletta Leotta stanno insieme? Impazza il gossip, ecco come sono stati beccati

Diletta Leotta il sogno proibito di tutti gli uomini italiani, è tornata single, ma un indiscrezione conferma che già stia frequentando un altro ragazzo, ecco chi è

Diletta Leotta la showgirl e presentatrice, è tornata finalmente single. Dopo una lunga relazione con Matteo Mammi, la coppia ha deciso di separarsi definitivamente, ma in realtà non si sanno ancora i motivi della loro separazione. Ad informare i fan della sua separazione con Matteo, è stato Roberto D’Agostino che ha informato tutti che la bella Diletta è tornata finalmente in piazza.

Diletta Leotta con Francesco Monte

La bella Diletta è tornata finalmente single, ma nonostante la separazione dopo 4 anni dal suo Matteo, pare che l’abbai presa molto bene, rilassandosi in barca e immortalando il tutto con una foto in costume. I commenti non sono tardati ad arrivare e i like su Instagram hanno raggiunto un numero assurdo.

Ma a quanto pare qualcosa non è passato inosservato ai fan della Leotta. In una IG TV della bella bionda, in sottofondo è risuonata una voce che è sembrata molto familiare.Tanti infatti hanno insinuato che la voce appartenesse a Francesco Monte, fresco di rottura con Giulia Salemi. In poco tempo si è scatenato subito il gossip su una loro presunta relazione.

Francesco Monte single

Dopo una lunga relazione con Giulia Salemi, Francesco Monte è ritornato finalmente single. Il giovane modello e attore, ha infatti messo fine alla loro relazione, il motivo ancora non è molto preciso, ma si presume un tradimento da parte di Francesco nei confronti di Giulia. Una storia nata sotto i riflettori del Grande Fratello, una relazione iniziata male e finita nei peggiori dei modi, sopratutto per la bella e sofferente Giulia Salemi