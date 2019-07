Francesca Fialdini ha voluto dare il suo personale addio ad una persona speciale, che è entrata in punta di piedi nella sua vita e che purtroppo non c’è più

Un addio che ha commosso i fan sui social. Francesca Fialdini non poteva evitare di spendere poche e dolci parole per una persona speciale, che purtroppo non ha avuto il tempo per darle di più ma che con la sua presenza è riuscita comunque a guadagnarsi un posticino nel cuore della conduttrice.

Francesca Fialdini, il lutto e l’addio sui social

Un addio che ha stupito i fan della conduttrice de La Vita in diretta. Dopo la bella notizia di un nuovo programma in Rai, tutto per lei, Francesca scrive un post davvero drammatico. La conduttrice ha dovuto dire addio ad una persona che ha avuto la fortuna di conoscere ma non di frequentare quanto avrebbe voluto: Gianni, il parrucchiere Rai che delle volte si è occupato di pettinarla e renderla bella e perfetta davanti alle telecamere.

Francesca tiene molto ai suoi colleghi, a prescindere del ruolo che ricoprono. A differenza degli altri conduttori, la Fialdini è molto umile e sa che il valore di una persona non si vede dal suo cognome da come si comporta con gli altri e dall’amore con cui cura le cose.

La Fialdini e il triste addio sui social

Un messaggio davvero struggente quello di Francesca Fialdini. La conduttrice, ex volto ormai de La Vita in diretta, ha usate poche parole ma con un profondità che ha commosso tutti. La conduttrice, infatti, ha espresso il suo rammarico per aver conosciuto una persone così speciale solo nel suo ultimo breve e ultimo tratto della sua vita, una vita finita troppo precocemente.

In tanti si sono uniti al suo addio, sia persone che hanno conosciuto Gianni che persone che si sono limitate solo a rafforzare le preghiere per il parrucchiere. Sicuramente, ovunque si trovi, Gianni apprezzerà tantissimo le parole della conduttrice.

Ecco l’unica foto che li ritrae insieme.