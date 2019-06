Francesca Fialdini, paura dal medico per un trattamento doloroso: ‘Aiutatemi’

Francesca Fialdini ha voluto condividere con i fan una sua paura. La conduttrice de La Vita in diretta aveva un appuntamento dal medico ed era un po’ agitata

Francesca Fialdini non è attivissima sui social, ma ama di tanto in tanto, rendere partecipe i fan della sua vita. Poche ore fa, la conduttrice ha raccontato di essere andata dal medico per una visita di controllo.

Francesca Fialdini dal medico per una visita

La conduttrice de La Vita in diretta ha lasciato tutti senza parole durante l’ultima puntata. Lei, in coppie con Tiberio Timperi, ha avuto comunque una soddisfacente stagione e si è fatta amare da tutti i telespettatori. La belle conduttrice non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime tanto che il collega, con la solita ironia che lo contraddistingue ha detto:

‘PERCHÉ piangi? Non siamo morti’

Insomma, i due insieme erano i nuovi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello ma pare che i due saranno sostituiti da altri due volti nuovi, tra cui, probabilmente, Lorella Cuccarini.

Francesca dal dentista

La conduttrice è andata dal dentista, uno dei medici che più terrorizza gli italiani. La bella Fialdini, infatti, ha commentato la sua foto con un sonoro ‘Aiutatemi’. In effetti, non è facile mantenere il sangue freddo quando il dentista esibisce la sua armatura. I medici non fanno molta simpatia, ma sopratutto i dentisti.

I denti hanno una sensibilità particolare e possono fare davvero molto male. Ovviamente la conduttrice ha ironizzata con la sua storia. Non voleva essere drammatica, ma sicuramente divertente e finalizzata a sdrammatizzare un momento sicuramente non simpatico.

Francesca Fialdini, ancora una volta ha dimostrato di essere simpatica e vicina ai telespettatori con cui, attraverso il programma Rai, ha costruito un bellissimo rapporto lasciandosi apprezzare per la sua professionalità e spontaneità. Insomma, una conduttrice che speriamo ritorni presto in onda con La vita in diretta o un altro programma.