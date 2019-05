Francesca Fialdini presto mamma? La confessione a Vieni da me: “Vorrei un maschietto”

Francesca Fialdini presto mamma? La confessione a Vieni da me: “Vorrei un...

Francesca Fialdini Ospite a ‘Vieni da Me’. La conduttrice presto mamma? La confessione in diretta da Caterina Balivo

Questo pomeriggio nell’intimo salottino di Caterina Balivo a ‘Vieni da Me’, Francesca Fialdini, conduttrice de ‘La Vita in Diretta’, la quale ha deciso di condividere con la conduttrice e il pubblico una parentesi rosa della sua vita privata, è fidanzata.

Qualche mese fa, tra le pagine del Settimanale Gente, iniziarono a farsi strada i primi rumors sul presunto fidanzamento, il quale nel corso dell’Intervista alla Balivo è stato confermato.

Francesca Fialdini, presto mamma? ‘Vorrei un maschietto’

L’identità del fortunato cavaliere non è stata ancora rivelata, ma, Francesca Fialdini, con il suo raggiante sorriso ha dichiarato di esserne pazzamente innamorata. L’unica informazione che conosciamo di Mister F., (lo chiameremo così per pura convenzione) è che non è un volto noto del mondo dello spettacolo:

“La nostra storia dura da un po’ ma sono così riservata che non si sapeva. Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione”

Dai suoi occhi, si nota che quest’uomo rende davvero felice e serena la bella conduttrice, la quale ormai alla soglia dei 40 anni, sarebbe decisa ad una relazione seria, dalla quale, rivela desidererebbe avere, nel giro di pochi anni, anche un bambino, possibilmente maschio, dopo ‘la convivenza e un gatto’:

“Mi piacerebbe avere un figlio maschio. Ritengo la famiglia un miracolo e spero che presto ci siano le condizioni per averne una”

Francesca Fialdini e l’amore a distanza

La conduttrice de ‘La Vita in diretta’ continua poi spedita rivelando altri particolare della sua romantica storia d’amore con Mister F., purtroppo a distanza, e con il quale spera un giorno di ricongiungersi sotto un unico tetto:

“La nostra storia dura da un po’ ma sono così riservata che non si sapeva. Lui vive lontano”

poi conclude, rivelando che trattandosi di una storia a distanza, mai come in questi casi bisogna tenere allenata la fiducia: