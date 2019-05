Grande Fratello, scene troppo spinte tra Gennaro e Francesca De Andrè: “Sono da censura”

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono sicuramente tra i protagonisti di questo Grande Fratello: nelle ultime ore sono stati travolti dalla bufera

Nelle ultime ore, il pubblico del Grande Fratello pare essersi indignato a causa della scelta di trasmettere alcune immagini poco appropriate, in particolar modo in fascia protetta.

Nell’occhio del ciclone c’è Francesca De Andrè che, dopo la fine della sua storia con Giorgio Tambellini e le ultime incredibili dichiarazioni, sta provando a ripartire da zero ricostruendo la sua serenità con Gennaro Lilio.

Francesca De Andrè e Gennaro: scene da censura

Già da un bel po’ di tempo, il pubblico del reality show, condotto da Barbara D’Urso e alcuni tra gli inquilini della casa più famosa d’Italia, avevano intuito che tra loro ci fosse più di una semplice amicizia.

Nonostante Francesca De Andrè avesse inizialmente negato di avere un flirt con il bel partenopeo, anche a causa della sfortunata epifania della sua storia d’amore e il caos emotiva degli ultimi giorni, si è lasciata andare e ha trovato Gennaro ben felice ad accoglierla tra le sue braccia.

Contatti bollenti tra i due

Nelle ultime ore, poi, i due hanno avuto dei contatti molto fisici, suscitando la reazione di molti fan del programma. Lillio le ha confessato che non riesce a smettere di pensarla e ha seguito la De Andrè nei magazzini dei vestiti, strusciandosi contro di lei e dandole dei bollenti baci sul collo.

Richiesta la squalifica per Francesca De Andrè

Subito è arrivata la reazione del pubblico da casa, il quale ha preteso la censura di queste immagini, ritenute troppo spinte.E’ stata addirittura chiesta la squalifica di Francesca, anche per le ultime accese incomprensioni con Martina Nasoni e con lo stesso Gennaro, che sono sfociate in liti furibonde.

Quale sarà la sorte della concorrente lo scopriremo questa sera, su Canale 5, durante la messa in onda dell’ ottava puntata del Grande Fratello.