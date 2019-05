Grande Fratello, Francesca De Andrè a rischio eliminazione: ecco cos’ha combinato in diretta

Grande Fratello, Francesca De Andrè a rischio eliminazione: ecco cos’ha combinato in...

Grande Fratello 16, Francesca De Andrè, concorrente della casa più spiata d’Italia, torna di nuovo nell’occhio del gossip a causa di alcune espressioni colorite all’interno della casa.

La bella Francesca rischia infatti, seriamente l‘eliminazione ma scopriamo per quale motivo.

Franesca De Andrè squalifica imminente

Nella giornata di oggi 27 Maggio 2019, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16. Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena. Il programma condotto da Barbara D’Urso, insieme ai suoi due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio riceve ogni volta un grandissimo successo grazie anche alla sua bravura. senza mai deludere le aspettative dei suoi telespettatori.

In queste ore, per, non si fa altro che parlare una presunta squalifica della bella Francesca De Andrè. Non è la prima volta che la giovane finisce nel mirino del gossip, qualche settimana fa infatti, a rendere protagonista la ragazza è stata proprio la brutta sorpresa da parte del suo fidanzato.

A quanto pare infatti, la giovane ha dovuto fare i conti con una dura realtà ed è stata lasciata in diretta tv con un messaggio su Instagram da parte del suo ragazzo. Un brutto colpo per Francesca che si è vista crollare in un attimo il mondo addosso.

Ma le sue reazioni troppo vistose ed esagerate, pare che non piacciono proprio al pubblico del Grande Fratello, che pretende, a quanto pare, l’eliminazione della concorrete. Al pubblico, a quanto pare, non piace il comportamento e commenti nei confronti di alcuni coinquilini della casa del GF. Pare infatti che la concorrente Francesca De Andrè, abbia litigato con quasi tutti i concorrenti della casa, tra cui Mila Suarez, con cui molti ricordano, ha usato parole e termini davvero forti.

Francesca De Andrè insulta Martina

A far perdere completamente la ragione al pubblico italiano, è stata proprio uno degli ultimi atteggiamenti non apprezzati dai telespettatori. La De Andrè,con la sua ultima uscita, ha umiliato la bella Martina Nasoni, etichettandola come un alcolizzata frustrata.

Atteggiamenti di bullismo e cattiveria nei confronti della concorrente, che ha scocciato il pubblico ed i fan del GF.

In molti infatti si sono scagliati anche contro la D’Urso per far si che la De Andrè enga eliminata definitivamente dal programma.