Walter Nudo ‘Fidanzato con un uomo’: l’outing forzato da Francesca Cipriani in diretta a Live non è la D’Urso

Francesca Cipriani ospite a Live-Non è la D’Urso, dure accuse nei confronti di Walter Nudo. La bella maggiorata ha fatto una rivelazione scioccante sull’attore

Nella serata di ieri è andato in onda l’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso dove ha visto diversi ospiti protagonisti della serata. Uno degli ospiti che ha sconvolto il pubblico del programma di Barbara D’Urso è stata la bellissima maggiorata Francesca Cipriani, ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi.

Ma a quanto pare non era l’unica ad essere presente al programma, negli studi infatti, era colui che ha sempre ammirato e desiderato da tempo, il bellissimo Walter Nudo. Dopo il due di picche da parte di Nudo, la donna, sembra aver preso una sorta di antipatia nei confronti dell’attore accusandolo di cose assurde.

Francesca Cipriani accusa Walter Nudo

Ospite a Live-Non è la D’Urso la bellissima Francesca Cipriani ha fatto un accusa pesante contro il bellissimo Walter Nudo. La donna infatti ha avanzato una dichiarazione che ha lasciato senza parole il pubblico a casa e in studio. A quanto pare Francesca avrebbe accusato l’attore di essere impegnato ormai da tempo e che quindi non è casto come ha sempre voluto far credere e aggiunge:

“Io so chi è, e no, non è una donna. E’ un ragazzo”.

Una dichiarazione che ha incuriosito sia gli ospiti che tutto lo studio incitandola a svelare il nome del presunto compagno di Walter:

“Si chiama Walter Trovato, mi aiuta con Instagram. E’ un mio amico”. “Hanno passato San Valentino in una suite stupenda”

A quanto pare però la dichiarazione della Cipriani non è del tutto finta, pare infatti che lo stesso Walter Trovato abbia dedicato un lungo post su Instagram a Walter Nudo:

“Molto più che un amico, un fratello da cui ogni giorno imparo quanto preziosi siano i momenti che la vita ci regala…. …Non ti ringrazierò mai abbastanza per tutti i bei momenti condivisi in questi mesi e per le lezioni di vita che a modo tuo riesci a trasmettere. Non vedo l’ora che sia la prossima settimana per ritrovarci in uno dei nostri eventi preferiti a Londra, caricarci di luce e diffonderla! Ti voglio bene bro”.

Il lungo post scritto da Walter Trovato sembra quasi una dedica d’amore nei confronti di Walter Nudo, ma sarà davvero come dice la Cipriani o è solo una dei tanti pettegolezzi messi in giro dal gossip?