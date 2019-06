Francesca Cipriani in un centro medico: trattamento necessario per la showgirl- Foto

Francesca Cipriani è una delle showgirl più amate. La sua travolgente simpatia la rende amabile. Poche ore fa Francesca è andata in un centro medico

La bella Francesca Cipriani, nei vari reality che ha fatto, ha sempre di dimostrare di essere una ragazza, oltre che molto bella e esuberante, anche molto sensibile. Un cuore così grande che l’ha resa una delle showgirl più amate in Italia. Però, per un motivo o per un altro, non è riuscita mai a vincerne uno.

Francesca ha sempre avuto la passione per la chirurgia. Evidente anche dal solo guardala: il suo seno è davvero esplosivo e non solo per merito di madre natura. Ma lei non ha mai nascosto il suo ricorso alla chirurgia, anzi ne è sempre andata orgogliosa.

Francesca Cipriani in un centro medico per un nuovo trattamento

Curare la sua bellezza è per lei indispensabile. La showgirl, infatti, tiene molto al suo aspetto fisico. Si cura molto come è giusto che sia per chi fa il suo lavoro. A volte è necessario anche sottoporsi a trattamenti estremi o spaventosi per ‘mantenere il ritmo’ e tenere alla larga il più possibile gli effetti nefasti del tempo.

La bella Cipriani ha mostrato nelle sue stories ieri di aver trovato il coraggio per sottoporsi ad un trattamento molto particolare. La bella Francesca si è messa nelle mani del professore Riccardo Forte.

Francesca cede all’Eufoton, un centro sito in Triste che propone trattamenti estetici e chirurgici all’avanguardia. Riccardo Forte le ha spiegato quale trattamento fosse quello alla quale voleva sottoporsi: l’Endolift, un trattamento molto particolare e non invasivo che permette di effettuare una sorta di lifting dall’interno. Non è un trattamento doloroso e cosa importante non necessita di anestetici locali.

Francesca ha mostrato tutto sui social ai suoi fan. Sicuramente è stato molto coraggioso da parte sua e chi la segue sa com’è sensibile, anche in base alle esperienze passate per via dei bozzi spuntati sul seno.