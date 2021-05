Non c’è bisogno dello zoom, Francesca Brambilla mostra il suo lato b in primo piano.

La Bona Sorte di Avanti un Altro spiazza tutti con il suo ultimo scatto in bikini, la foto ha fatto impazzire il web.

Francesca Brambilla: “Sin da piccola…”

Molti si chiederanno se la bellissima Bonas di Avanti un altro è single.

Al momento sì, Francesca non ha ancora trovato l’amore vero che le faccia venire le farfalle nello stomaco.

Ma ricordiamo la sua ex frequentazione con Stefano Laudoni, giocatore di basket famoso.

Dopo vari alti e bassi ha avuto una love story con Andrea Montovoli.

I due furono avvistati in Puglia abbracciati e molto vicini, ma durò ben poco.

La ragazza dagli occhi dolci e capelli biondi, sembra proprio una bambolina, ma in realtà ha un carattere molto forte e non tutti riescono a starle dietro.

Il suo successo è anche grazie alla forza e ambizione che ha sempre avuto.

La Brambilla ha iniziato la carriera come modella, successivamente è stata notata ed è entrata a far parte del mondo dello spettacolo.

Ha mosso i primi passi a ‘Quelli che il calcio’ e poi a ‘Tiki Taka’.

Sicuramente era scritto nel destino infatti Francesca in passato raccontò:

“ Mi è piaciuto sin da piccola stare davanti all’obiettivo”.

Il vero successo però è arrivato con Paolo Bonolis ad Avanti un Altro, da lì si è fatta conoscere e tutti la amano.

Francesca Brambilla, lo scatto è illegale

Poco fa la bellissima Bona Sorte ha condiviso con il suo milione di follower uno scatto che ha fatto impazzire l’intero web.

Nell’immagine lei si trova ad Ibiza con un bikini bianco e nero.

Ovviamente è sempre in perfetta forma con una sensualità disarmante.

In primo piano mostra il suo lato b che ha lasciato tutti senza parole, sfoggiando anche uno splendido sorriso spensierato.

Nei commenti, tantissime persone le hanno fatto numerosi complimenti, alcuni anche un po’ troppo spinti.

Con questo scatto ha ricevuto in pochissimo tempo ben 50 mila like, Francesca Brambilla sa sempre come sorprendere i suoi follower.

