Belén Rodriguez è ringiovanita? il dettaglio che non passa inosservato. – Foto

Poco fa la bellissima showgirl argentina, ha pubblicato una foto che ha spiazzato l’intero web, il dettaglio è scioccante.

Belén e Antonino, gita al lago

L’ex moglie di Stefano De Martino, nonostante sia all’ottavo mese di gravidanza, è sempre molto energica e attiva.

Per questo non rinuncia affatto ai suoi impegni lavorativi in giro per l’Italia oppure a fare delle gite lontano da casa.

Ieri ha passato una giornata diversa dal solito, infatti lei e il suo attuale compagno hanno deciso di trascorrere l’intera giornata sul Lago Maggiore, a Sesto Calende.

Una location molto romantica, la natura rende l’atmosfera tranquilla e serena, tutto ciò che serve a Belén in questo momento.

La coppia è follemente innamorata, stanno sempre insieme e se hanno uno spazio libero, i due scappano dalla città e si recano in qualche luogo meraviglioso in cerca di relax.

Loro detestano la monotonia, soprattutto ora che la bella argentina è incinta e vorrebbe uscire sempre di casa con la sua dolce metà.

Belén, il dettaglio surreale

La Rodriguez è sempre molto attiva sui social, per questo poco fa ha condiviso nelle sue stories Instagram vari scatti dove mostra la sua gita sul Lago Maggiore.

Tra le tante foto che ha scattato, ce n’è una che ha condiviso che ha lasciato increduli i suoi 10 milioni di follower.

Nell’immagine c’è lei con un cappotto beige e un vestito molto colorato che mette in risalto il suo dolce pancione.

Ma c’è un dettaglio che in molti hanno notato e non è il magnifico lago alle sue spalle, ma bensì il suo viso.

Sembra proprio che invece di andare avanti con gli anni, lei diventi sempre più giovane.

Ha una luce completamente diversa, infatti non sono mancati i commenti del tipo “Sembri più piccola in questa foto”, “Faccina dolcissima”, “Sembri una 18enne”.

La foto ha spiazzato tutti, infatti ha ottenuto un boom di like impressionante, in meno di un’ora ha ricevuto ben 140 mila mi piace.

