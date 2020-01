Chi è Florencia Lourdes Genna, la secchiona de La Pupa e Il Secchione

Chi è Florencia Lourdes Genna, la professoressa femminista, tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione e viceversa, che sta spopolando sul web

Scopriamo tutti i segreti di Florencia Lourdes Genna, la secchiona de La Pupa e il Secchione (e viceversa) in coppia con il pupo Mariano Catanzaro

Chi è Florencia Lourdes Genna

Nasce a San Martin, in Argentina, 34 anni fa. Si trasferisce in Italia da piccola e già dalla tenera età mostra la sua grande intelligenza. Si laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche presso l’Università di Padova, conseguendo una tesi sperimentale sulle proteine.

Diventa ricercatrice per delle ONG nel suo paese d’origine e in Colombia. Si trasferisce a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, dove insegna chimica, fisica e matematica all’istituto Toniolo di Pieve di Soligo.

Fuori da scuola, Genna offre ripetizioni private e, assieme ai genitori, gestisce anche un’erboristeria di famiglia.

Nel 2020 prende parte alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione (e viceversa), in coppia con Mariano Catanzaro, ex tronista di Uomini e Donne. I due hanno come obiettivo quello di vincere il programma, ma rimane da vedere se saranno invincibili alleati o si scanneranno l’una contro l’altro.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie sulla vita privata della donna, in quanto prima della partecipazione al programma condotto da Paolo Ruffini, La Pupa e il Secchione, non era un personaggio noto nel mondo dello spettacolo.

Di Genna si sa sia una donna molto forte, sognatrice e determinata, la quale crede fermamente nella parità dei diritti, per l’ottenimento dei quali lotta ogni giorno.

A tal proposito ha infatti dichiarato: