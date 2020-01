Mariano Catanzaro, chi è l’ex tronista de La Pupa e il Secchione 2020

Chi è Mariano Catanzaro, l’ex tronista di Uomini e Donne nel cast della versione rinnovata del format “La pupa e il secchione”, al via dal 7 gennaio 2020

Scopriamo tutti i segreti di Mariano Catanzaro, nuovo “pupo” della terza edizione del programma tv “La pupa e il secchione (e viceversa”.

Chi è Mariano Catanzaro

Nasce a Napoli, il 15 febbraio del 1993, sotto il segno dell’Acquario. Per via di una complessa situazione familiare, Mariano entra da giovane nel mondo del lavoro, commerciando nei mercati e occupandosi di un centro estetico all’età di 15 anni.

Nel 2014 diventa noto al grande pubblico di Canale 5 con la partecipazione al programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne, nelle vesti di corteggiatore di Valentina Dallari.

Lì, Mariano si fa notare per il suo carattere impulsivo, generando opinioni contrastanti nel pubblico. C’è chi ride alle sue battute e chi invece lo reputa troppo “fenomeno”.

Dopo l’eliminazione da parte di Valentina Dallari, Maria De Filippi lo richiama per corteggiare Desirèe Popper, tronista che però abbandona il trono senza scegliere.

Nel 2018 torna nel programma di Canale 5 come tronista, concludendo il suo percorso con la scelta di Valentina Pivati.

Nel 2020 è tra i concorrenti della terza edizione de La Pupa e il Secchione (e viceversa). Mariano impersona il ruolo di “pupo” nella versione rinnovata del noto format TV in onda a partire dalla serata di martedì 7 gennaio.

Fidanzato o single?

Subito dopo la scelta di Valentina Pivati a Uomini e Donne, i due intraprendono una relazione sentimentale, molto documentata dai rispettivi social dei giovani. Il loro amore, tuttavia, dura solo pochi mesi.

Mariano Catanzaro avrebbe avuto anche un flirt con la nota attrice Emanuela Tittocchia, famosa per i suoi ruoli in soap opere italiane di successo come Centovetrine e Un posto al sole e per le sue relazioni con Fabio Testi e Thyago Alves.