Flavio Insinna confessa ‘Non è stato facile’: lo sforzo dopo Frizzi all’Eredità

Flavio Insinna si riconferma conduttore di successo nel programma lasciato dallo straordinario Fabrizio Frizzi, L’Eredità adesso è in mano al nuovo conduttore

Grande responsabilità per Flavio Insinna che ha dovuto affrontare e portare avanti un programma importante come L’Eredità. Il conduttore infatti ha dovuto prendere le redini in mano del programma dopo la morte di Fabrizio Frizzi con un carico emotivo molto forte. Nonostante il peso di tale responsabilità, a quanto pare al pubblico è piaciuto tanto ed oggi quasi inaspettatamente si ritrova ad affrontare un altro anno negli studi della RAI.

Flavio Insinna di nuovo conduttore de L’Eredità

Il presentatore di Rai 1 è stato finalmente riconfermato per riprendere la conduzione del programma de L’Eredità. Come ha sempre sottolineato, il su viaggio all’interno di una trasmissione cosi importante e seguita è stato straordinario e ritornare dove si è stati bene per Insinna sarà un grande onore. Lo stesso infatti ha raccontato dell’ansia e della paura di non essere capace di condurre un programma che fino a poco fa era stato condotto dallo straordinario Fabrizio Frizzi. Dopo l’avventura nel programma Flavio Insinna ha fatto un bilancio della sua esperienza nel programma raccontando:

«Nell’ultima puntata ho detto che se avessi potuto scegliere la parola per il gioco della ghigliottina avrei scelto “pazienza” che al suo interno accoglie amore, affetto, tempo. Era la stagione più complicata dell’umanità. Non era scontato che la gente avesse tutta la pazienza dimostrata verso il programma e verso di me. Abbiamo chiuso ringraziando e riapriremo ringraziando. Fabrizio è la nostra stella polare, è sempre con noi».

Ha raccontato Insinna.

L’Eredità, novità per il programma

Il programma L’Eredità adesso è nelle mani del conduttore Flavio Insinna, che insieme alla produzione sta lavorando alla prossima edizione del programma, anche se ammette che sarà ancora più difficile affrontare un anno come quello dell’anno precedente. Inoltre, i saranno molte novità che lo stesso conduttore ha preferito non svelare.

La difficoltà di cui parla è anche riferito al numero di share che spesso e volentieri non è quello desiderato. Lo stesso Insinna infatti si tiene lontano dal guardare il numero di share conquistato in una serata, anche se come ha raccontato, ormai prende le cose con più distacco rispetto agli anni precedenti.