Flavio Insinna confessa ‘Ero paralizzato’: un nuovo conduttore de L’Eredità dopo Frizzi, la forte reazione

La nuova stagione dell’ Eredità sta per ricominciare e Flavio Insinna confessa i suoi problemi dopo la decisione della Rai

Il conduttore Flavio Insinna a Sorrisi e Canzoni Tv rivela come l’nizio dell’avventura all’ Eredità lo abbia reso felice anche se molto difficile. Ad aiutarlo il ricordo di Fabrizio Frizzi e la presenza di Carlo Conti. Vediamo cosa ha dichiarato nel dettaglio.

Flavio Insinna e l’Eredità di Fabrizio Frizzi

Tra poco L’Eredità torna sugli schermi di Rai2 ed il fortunato gameshow che ha visto in Fabrizio Frizzi lo storico conduttore potrà apprezzare per il secondo anno consecutivo colui che ne ha peso il posto, il suo caro amico Flavio Insinna.

La sua è stata una vera “eredità” ricevuta con grande senso di responsabilità.

Flavio parla con sincerità a Sorrisi e Canzoni Tv di cosa ha pensato quando gli hanno chiesto di pendere il posto di Fabrizio:

“Ero paralizzato da mille pensieri.

Per primo un senso d’inadeguatezza”

E continua commosso pensando all’amico:

“Puoi mai pensare che quel gioco si chiama ‘L’Eredità’ e tu lo prendi da un amico fantastico che non lo lascia per andare a fare Sanremo ma perche’ non c’è più?”

Carlo Conti e tutti quelli che hanno creduto in lui

Flavio nell’intervista riconosce che in questa decisione ha avuto l’incoraggiamento di molte persone.

“Ho parlato tanto con Carlo, con gli autori, con la produzione con i direttori..” “Tutti mi hanno tranquillizzato, era un si collettivo e condiviso”

Ma Flavio ammette che era una situazione complicata anche perchè lui pensa quotidianamente a Frizzi.

E proprio la ex compagna di Fabrizio Carlotta Mantovan gli ha dato la forza per la decisione:

“Il sorriso di Carlotta…per me ha fatto la differenza”

Un altro amico che l’ha sostenuto in modo importante è proprio Carlo Conti offrendogli anche il camerino accanto al suo per poterlo consigliare in qualunque momento

“Carlo Conti mi ha accolto così: ‘Flavio mettiti nel camerino accanto al mio. Qualunque dubbio mi bussi e ne parliamo’ ” “Carlo è un maestro”

La felicità di Flavio Insinna

Flavio Insinna confessa che in questo periodo della vita si sente davvero felice ed appagato.

Il lavoro con il programma L’Eredità in cui appariranno giochi inediti gli da grandi soddifazioni ed un film che esce ad ottobre dal titolo “Se mi vuoi bene”.

Il conduttore si sente inoltre molto fortunato:

“Sono anche fortunato.

Ho una famiglia, ho potuto studiare…ho avuto l’amore delle persone”

Il momento più felice lo ricorda infatti con i suoi genitori che gli avevano problemi di salute ma che si volevano così bene da voler mostrare la felicità di vivere.

Anche lui vuole godersi ogni attimo di ciò che sta vivendo attualmente dai piccoli gesti delle persone alle riprese della trasmissione e conclude con un grande insegnamento: