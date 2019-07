Flavio Insinna ‘È un maschietto’, si allarga la famiglia dell’Eredità: svelato il nome scelto

L’Eredità è un programma molto seguito e tutti sono rimasti molto contenti per la lieta notizia, Flavio Insinna in primis. Commozione per il lieto annuncio

Fiocco azzurro a L’Eredità. Flavio Insinna ha seguito l’iter della gravidanza giorno dopo giorno, da ‘papà’ premuroso. Il conduttore de l’eredità sicuramente apprezzerà tantissimo l’attenzione e gli auguri che arriveranno alla sua dolce Eleonora.

Flavio Insinna, fiocco azzurro all’Eredità: il lieto giorno

Un giorno attesissimo per i fan di Flavio Insinna e anche de L’Eredità. Finalmente la professoressa Eleonora Arosio ha partorito. Lei, una delle preferite di questa nuova edizione de L’Eredità che arriva dopo un profondo lutto ha vissuto da poche ore la gioia di diventare mamma per la prima volta. Proprio dalla redazione arriva l’annuncio speciale che ha rallegrato tutti i fan che hanno seguito con affetto tutto il percorso della sua gravidanza.

Chiara Esposito, l’altra bionda Professoressa, in un’intervista concessa a Grande Hotel ha rivelato che Eleonora ha partorito il piccolo Filippo. In realtà, il parto è avvenuto a giugno, subito dopo la fine dell’edizione del programma. I più attenti avranno notato che l’account della professoressa è fermo dal 25 maggio: la 34enne, si starà godendo in toto il suo essere mamma.

Primo figlio per Eleonora Arosio e il marito Paolo

Una vera gioia per Flavio Insinna che per tutta l’edizione dell’Eredità ha cercato di assicurare una gravidanza serena ad Eleonora anche attraverso piccoli video girati nel backstage con la collaborazione delle altre prof. Video divertenti che hanno testimoniato la coesione del gruppo del noto programma preserale. Nell’intervista, si legge:

“Eleonora Arosio è appena diventata mamma di un bellissimo bambino, Filippo”

Queste almeno le parole dichiarato Chiara Esposito a Grand Hotel, parlando delle sue amiche a L’Eredità. Sicuramente presto sarà la stessa Eleonora a presentare ai social il suo bambino che sarà amato almeno quanto lei.

In tanti si chiedono se la rivedremo in questa nuova edizione de L’Eredità. Probabilmente sì ma se si vorrà concedere qualche mese in più con il suo piccolino sarebbe del tutto comprensibile. Ormai è una veterana dell’Eredità, il suo posto è lì già da due anni. Al momento la Rai ha confermato solo il conduttore, ovvero Flavio Insinna.