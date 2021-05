L’Eredità, parolacce in diretta: la reazione di Flavio Insinna stupisce

In un quiz come L’Eredità non ci aspetta di certo di sentire delle parolacce. Può capitare però di tutto. Flavio Insinna con la sua reazione stupisce.

E’ sicuramente un quiz per famiglia L’Eredità, il preserale condotto da Flavio Insinna su Rai Uno ha visto però attimi di tensioni in studio per via di una brutta parolaccia gridata a microfono acceso.

Un momento di forte imbarazzo che ha gelato lo studio. Scopriamo insieme cos’è successo nell’ultima puntata andata in onda.

Flavio Insinna, reazione choc: parolaccia in diretta

Una puntata che sicuramente rimarrà nella storia e di cui, lo stesso Flavio Insinna, avrà a lungo memoria. Protagonista della gaffe è Giulia, giovane concorrente. La donna si è ritrovata innanzi l’indizio “Corrente filosofica dell’antichità” avrebbe dovuto trovare la parola misteriosa, durante la sfida con l’altro concorrente.

Il termine però non le è venuto subito in mente e così ha cominciato a sparare a caso. Ed è così che a microfono accesso è partito un “caz….o”. A casa i telespettatori più attenti hanno subito notato la gaffe.

La strana reazione di Insinna

La reazione che ha stupito più di tutte è quella di Flavio che pare non essersi accorto di nulla cosa molto strana, visto che è lui il primo a giocare sugli strafalcioni dei concorrenti.

Cosa che a quanto pare accade molto spesso in Rai. Anche in altri quiz, come quello di Amadeus, I Soliti Ignoti ne capitano di ogni colore.

Identità sbagliate pur essendo praticamente palesi o richieste imbarazzanti e particolari come quella di Ranucci che provò a sbirciare i pollici degli ignoti per scovare il vero parente.