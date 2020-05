Flavio Insinna in lacrime, la malattia e il messaggio commosso: ‘Mi danno forza’

Flavio Insinna in lacrime, la malattia e il messaggio commosso: ‘Mi danno...

Il commovente messaggio di Flavio Insinna per i fan prima de L’Eredità: “Nonostante tutto mi danno ancora più forza”

Tra i programmi più amati e seguiti della fascia preserale vi è, senza alcun dubbio, L’Eredità condotto da Flavio Insinna. Il quiz show della RAI entra nelle case degli italiani con tanta cultura e sano divertimento. A causa dell’emergenza sanitaria, la malattia che ha messo in ginocchio il paese, i vertici della prima rete stanno trasmettendo le repliche che sono seguitissime dai telespettatori. Anche nella giornata delle festa dei lavoratori, il conduttore romano ha voluto dedicare un messaggio al suo pubblico: ecco le sue parole.

La dedica di Flavio Insinna

Come ogni sera, il programma condotto da Flavio Insinna permette ai telespettatori di arricchirsi di tante curiosità e di tanti momenti esilaranti. Nonostante la festa dei lavoratori, il conduttore romano non fa mancare al suo amato pubblico de L’Eredità il suo consueto messaggio d’apertura delle puntante in replica.

A causa dell’emergenza sanitaria molti dei programmi sono stati sospesi, tra questi anche il quiz show della RAI. Ad ogni modo, il conduttore romano ha sempre mostrato la sua vicinanza ai suoi seguaci e qualche giorni fa aveva letto alcune delle tante lettere che arrivano ogni giorno in redazione.

Il messaggio prima de L’Eredità

Nella giornata del 1° Maggio, Flavio Insinna ha voluto ringraziare tutti quelli che gli scrivono.

Devo ringraziarvi ancora una volta, perché i messaggi, le mail, le lettere che continuano ad arrivare nonostante tutto mi danno ancora più forza.

E poi ha aggiunto:

I vostri messaggi mi danno speranza, mi fanno sentire che siamo davvero un’unica, grande famiglia, distante solo fisicamente.

