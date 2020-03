Chi è Flavio Insinna, il celebre conduttore de L’Eredità e giudice de Il cantante mascherato, compagno di Adriana Riccio

Scopriamo tutti i segreti di Flavio Insinna, dalla formazione al successo nel mondo dello spettacolo, fai guadagni fino ad arrivare alla vita privata con Adriana Riccio.

Chi è Flavio Insinna

Nasce a Roma, il 3 luglio del 1965, sotto il segno zodiacale del Cancro. Dopo essersi iscritto in una scuola di recitazione ed essersi diplomato nel 1990, debutta nel mondo dello spettacolo.

Tra i film cinematografici in cui compare, vi sono Gole ruggenti, Figli di Annibale, Un bugiardo in paradiso, Guardami, Il partigiano Johnny, Bianca come il latte, rossa come il sangue o Il professor Cenerentolo.

Noto soprattutto come conduttore televisivo, nel corso degli anni presenta, tra gli altri programmi, Affari tuoi, Telethon, La Corrida, Boss in incognito, Il supplente, L’Eredità.

Nel 2020 fa parte del cast dei giurati del programma “Il cantante mascherato”.

Quanto guadagna?

Insinna non ha mai rivelato quali siano i suoi guadagni; tuttavia, nell’ultimo periodo sono trapelate da Dagospia alcune indiscrezioni, che attribuirebbero a Flavio Insinna un guadagno piuttosto esoso.

La cifra ricevuta dal noto conduttore arriverebbe addirittura a circa un miliardo di euro a stagione, soltanto per la conduzione del programma L’Eredità.

Chi è la compagna

Il presentatore è attualmente impegnato con Adriana Riccio, ex concorrente di Affari Tuoi, conosciuta proprio nello studio del programma di Rai 1.

La concorrente, che ha partecipato alla trasmissione nel febbraio del 2016 come esponente del Veneto e che ha portato a casa ben 36 mila euro, lontano dai riflettori è un’istruttrice di taekwondo, vincitrice della medaglia di bronzo ai Mondiali.

Oggi, Flavio e Adriano formano una coppia molto affiatata e legata da quasi quattro anni. Non si hanno molte informazioni su di loro vista la loro enorme discrezione e riservatezza. I due non hanno ancora dei figli, ma chissà se un giorno diventeranno genitori.