Flavio Insinna perde la testa per la concorrente del suo show: l’amore dopo il programma

Un amore nato proprio nel programma che ha dato e tolto tanto a Flavio Insinna. Il conduttore innamorato perso della sua Adriana Riccio

Adriana Riccio è la fidanzata di Flavio Insinna. La loro storia è molto particolare e romantica i due si sono conosciuti nel 2016 nel backstage del programma Affari Tuoi, storico appuntamento su Rai Uno.

Il tenero incontro

Adriana Riccio era una concorrente e già dal primo incontro tra i due è nato subito qualcosa. Pare che si stato un vero colpo di fulmine e non si sono mai più separati. La concorrente veneta ha vinto 36.000 euro, oltre al cuore del conduttore.

Dopo la rottura di Flavio Insinna con l’autrice televisiva Mariagrazia Dragani, il conduttore ha potuto credere nuovamente all’amore. I due si sarebbero dovuti sposare, ma si sono separati poco prima dell’arrivo all’altare. I motivi di questa rottura non sono noti, ma Adriana è stata in grado di far dimenticare questo brutto avvenimento. Il conduttore ha detto poco prima di conoscerla

“Non sono fidanzato e sono sereno, ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri, la verità è che sono un tipo un po’ complicato”.

Una buona occasione colta

Parole profetiche, dato che entrambi hanno colto l’occasione. Adriana Riccio è ormai conosciuta dai fan di Flavio Insinna, ma la ragazza è riservata e di lei sappiamo ben poco tranne il fatto che è una campionessa di Taekwondo.

Entrambi sono molto riservati e vivono la loro relazione lontano dai riflettori mediatici. Hanno addirittura tenuto nascosta la loro relazione per ben un anno e fu Dagospia a rivelare questa storia d’amore forse vissuta a distanza, sul suo sito internet.

Non sono emersi dei rumors su una loro possibile convivenza, pare infatti che Adriana viva ancora nella natia Merano. È comunque logico pensare che ci sarà in futuro una loro possibile convivenza, dato che è il successivo passo per far crescere la loro storia e arrivare al passo successivo.