Chi è al compagna di Flavio Insinna? Il conduttore de L’Eredità è legato sentimentalmente dal 2016 a un’ex concorrente di Affari Tuoi

Scopriamo tutti i segreti di uno dei conduttori più apprezzati della Rai, Flavio Insinna, dagli inizi della carriera ai giorni nostri, dalle relazioni sentimentali ai figli.

Chi è Flavio Insinna

Nasce a Roma, il 3 luglio del 1965. Si iscrive a una scuola di recitazione e si diploma nel 1990.

Tra i film cinematografici in cui compare, ricordiamo Gole ruggenti, Figli di Annibale, Un bugiardo in paradiso, Guardami, Il partigiano Johnny, Bianca come il latte, rossa come il sangue o Il professor Cenerentolo.

Noto soprattutto come conduttore televisivo, nel corso degli anni presenta, tra gli altri programmi, Affari tuoi, Telethon, La Corrida, Boss in incognito, Il supplente, L’Eredità.

Nel 2019, oltre a continuare la conduzione del programma quiz di Rai 1, L’Eredità, è anche nel cast del nuovo film di Fausto Brizzi, intitolato Se mi vuoi bene.

La compagna del conduttore

Il conduttore de L’Eredità è sempre stato molto attento nel nascondere i dettagli sulla sua vita privata. Nonostante ciò, in base ad alcuni rumors circolanti sul web, sembrerebbe proprio che l’attore abbia un nuovo amore.

Insinna non ha una moglie né è mai stato sposato, ma, dopo la rottura con l’autrice tv Mariagrazia Dragani, con la quale avrebbe dovuto convolare a nozze, sembra che il conduttore abbia intrapreso una nuova relazione.

L’attuale compagna del presentatore tv dovrebbe essere Adriana Riccio, ex concorrente di Affari Tuoi, conosciuta proprio nello studio del programma di Rai 1.

La concorrente, che ha partecipato alla trasmissione nel febbraio del 2016 come esponente del Veneto e che ha portato a casa ben 36 mila euro, lontano dai riflettori è un’istruttrice di taekwondo, vincitrice della medaglia di bronzo ai Mondiali.

Oggi, Flavio e Adriano sembrerebbe formino una coppia legata da quasi quattro anni. I due non hanno ancora dei figli.