Flavio Insinna, altro conduttore all’Eredità ‘Al mio posto 2 donne famose’: ecco di chi si tratta

L’Eredità, Flavio Insinna fuori dal programma? “Al posto mio una donna famosa. Ecco chi è”. Rivoluzione in Rai

Di recente, Flavio Insinna ha rilasciato una lunga intervista nella quale oltre a ricordare il suo compianto amico e collega, Fabrizio Frizzi, fa anche una anticipazione sul futuro del programma tanto amato dai telespettatori.

Stando alle parole del conduttore romano, la Rai sta pensando ad importanti cambiamenti alla conduzione del noto quiz show: ecco le sue parole.

Flavio Insinna fuori da L’Eredità?

Il conduttore romano è riuscito ad ottenere consensi del pubblico non solo per la sua professionalità ma soprattutto per la sua simpatia ed ironia. Negli ultimi anni, Flavio Insinna è entrato nelle case degli italiani regalando tante risate e sano divertimento in un momento veramente difficile per la storia della televisione italiana. Il noto presentatore, infatti, ha preso il timone de L’Eredita subito dopo l’improvvisa scomparsa di Fabrizio Frizzi. Dopo la lotta contro il cancro, è venuto a mancare nel marzo del 2018, lasciando un vuoto nel cuore delle persone che l’hanno sempre amato . Intervistato da Tv Talk, l’attore romano, ospite di Massimo Bernardini,ha dichiarato:

Mi sono andato a prendere il gioco di un amico, non di un collega, che me lo ha lasciato nella maniera più cruda e triste possibile”.

Il conduttore fa una anticipazione sul suo futuro

L’amatissimo Flavio Insinna ha accennato anche al suo futuro in Rai. A tal proposito, il conduttore romano ha dichiarato che la direzione della prima rete nazionale sta pensando ad importanti cambiamenti ossia una conduzione al femminile:

“Io l’ho già detto in più occasioni che sarebbe un’alternanza giusta, al di là, delle quote rosa. “

E poi ha anche indicato due nomi che sarebbero perfetti per la trasmissione:

“Io ho sempre pensato che, se non avessero queste carriere brillanti, Luciana Littizzetto e Veronica Pivetti sarebbero state perfette”

Di recente è stato ufficializzato anche il suo addio ad Affari Tuoi.