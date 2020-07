Tra i volti più amati e apprezzati del piccolo schermo vi è, senza alcun dubbio, quello di Flavio Insinna.

In rete, circola una notizia riguardante una delle trasmissioni della Rai più seguite dal pubblico ‘Affari tuoi’ che, a partira dalla prossima stagione, non sarà più condotto dal presentatore romano: ecco chi lo sostituisce.

Flavio Insinna: addio ad Affari Tuoi

Il conduttore romano è riuscito ad ottenere consensi del pubblico non solo per la sua professionalità ma soprattutto per la sua simpatia ed ironia.( se sei curioso di scoprire il suo cachet, clicca sul seguente link). Negli ultimi anni, Flavio Insinna è entrato nelle case degli italiani regalando tante risate e sano divertimento. Da quanto emerge dal web, l’attore non sarà più al timone del noto programma della Rai Affari Tuoi.

La nuova stagione televisiva è alle porte e la direzione della prima rete nazionale sta decidendo il futuro di tanti conduttori e altrettanti programmi. Tra questi anche quello del presentatore romano. Pare infatti che la Rai abbia deciso per il ritorno del programma in prima serata con un nuovo conduttore.

Marco Liorni al timone del programma Rai

Dopo la chiusura di Affari Tuoi avvenuta nel 2017, la Rai pare abbia deciso il ritorno, in prima serata del programma, con un nuovo conduttore: Marco Liorni. La notizia non è ancora stata confermata dal diretto interessato.

Ad ogni modo, il conduttore ha riscosso un enorme successo al timone di Reazione a Catena che si conferma una delle trasmissioni più amate dai telespettatori.