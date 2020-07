Flavio Insinna, avete mai visto la sorella? Sembra la gemella: tale e quale a lui!

Flavio Insinna è uno dei conduttori più amati della nostra televisione, ma avete mai visto la sorella? La somiglianza tra i due è incredibile.

Flavio Insinna è sicuramente uno dei più amati conduttori del nostro palinsesto, ma avete mai visto sua sorella? Ha recentemente postato una foto su Instagram, destando la curiosità dei suoi fan.

Un forte affetto ed il successo

Il legame di affetto ha con la sorella Valentina è davvero molto forte. Lei è sicuramente la prima fan del fratello maggiore ma non fa parte del mondo dello spettacolo. Flavio Insinna è un conduttore molto amato e conosciuto dal grande pubblico, soprattutto grazie ad alcuni ruoli che l’hanno visto come protagonista. Indimenticabile nella fiction Don Matteo nel ruolo del Capitano Anceschi.

La carriera di Flavio

I programmi televisivi maggiormente di successo di Flavio sono per lo più nella fascia preserale di Rai 1 come “L’Eredità”, ereditato dal compianto Fabrizio Frizzi oppure “Affari Tuoi” ma anche altri più storici come la “Corrida”.

La massima popolarità l’ha raggiunta con il programma “Affari Tuoi”, il famoso gioco a premi dei pacchi. Usando la sua parlantina fluida, la grande cultura si è fatto amare dal grande pubblico e concorrenti. Negli anni queste sue caratteristiche, le ha potute sfoggiare nel programma “L’Eredità”. Guida il proprio pubblico nella scoperta delle soluzioni del gioco, rendendo uno spettacolo anche la scelta finale, facendo ragionare il concorrente nel caso di scelta errata.

Ora il programma è in pausa estiva ed è stato sostituito dallo show preserale “Reazione a catena”. Una volta concluse le ferie Flavio ritornerà con il suo programma a settembre e le novità previste il gioco a premi. I concorrenti vedranno dei nuovi giochi per poter raggiungere il montepremi finali. Insinna ormai non è altro che una certezza del palinsesto Rai, che sarebbe piuttosto triste nel caso in cui cambi casacca.