‘Flavio Insinna lascia l’Eredità’: nuovo programma per il conduttore romano, le ultime indiscrezioni

Flavio Insinna pronto a lasciare l’Eredità per un altro programma? Gli ultimi rumors sul conduttore romano e il suo futuro in RAI

La sua ironia e la sua simpatia hanno conquistato i telespettatori. Da circa due anni, Flavio Insinna entra nelle case degli italiani con L’Eredità il quiz show preserale di Rai Uno che prevede una sfida tra sette concorrenti con molteplici sfide fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore della puntata che potrà così accedere alla fase finale del gioco, la Ghigliottina. Nelle ultime ore, si fanno sempre più accesi i rumors sul possibile addio alla trasmissione per nuovi progetti lavorativi.

Flavio Insinna, addio all’Eredità?

In questi due mesi, L’eredità così come altri programmi della Rai, è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Dopo questo difficile periodo per il nostro Pese, Flavio Insinna è tornato finalmente alla conduzione del quiz show, il quale al momento è incentrato su una sfida di solidarietà tra ex concorrenti allo scopo di aiutare la Protezione Civile.

La quarantena ha portato Flavio Insinna a un nuovo futuro, nuovi progetti e desideri? Il conduttore romano sarebbe pronto a lasciare il suo programma per altri progetti? Per il momento si tratta solo di rumors e il conduttore romano non ha aperto bocca sulla questione.

Il futuro del conduttore romano

In una recente intervista rilasciata al settimanale di Tv Sorrisi e Canzoni, Flavio Insinna si dice entusiasta di condurre gli nuovamente gli Eurovision Song Contest che lo vede impegnato insieme a Federico Russo e Diodato che gareggerà per rappresentare l’Italia. A tal proposito, ha dichiarato:

“Non ancora. Ma Antonio mi piace molto: così giovane eppure già così centrato. È un ragazzo intelligente e sensibile, e la sua canzone è bellissima”.

