Flavio Briatore, la Santanché smentisce il ricovero per Covid: “Ha la prostatite”

Sembra un vero e proprio mistero il ricovero di Flavio Briatore all’ospedale San Raffaele di Milano.

La senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché, ha smentito in diretta tv il contagio da covid per il proprietario del Billionaire.

Il ricovero di Flavio Briatore

Sarebbe arrivato lunedì scorso all’ospedale San Raffaele di Milano. È partito così il caso mediatico di Flavio Briatore, proprietario del noto locale Billionaire in Sardegna.

Secondo quanto riporta l’Espresso, Briatore sarebbe stato ricoverato perché positivo al covid-19. Il quotidiano ha anche parlato di condizioni serie per l’ex marito di Elisabetta Gregoraci.

Intanto, salgono a 58 i positivi nel locale di Briatore. Uno di loro sarebbe in condizioni piuttosto serie, la gran parte invece sarebbero asintomatici.

La smentita della Santanché

Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d’Italia, è intervenuta in serata in diretta tv alla trasmissione In Onda su La7 per smentire la positività di Flavio Briatore.

“Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite”

ha raccontato la senatrice in diretta Tv. Notizia confermata poi dallo stesso Briatore.

Il noto imprenditore, in serata, avrebbe contattato il direttore del Corriere per fornire la sua versione dei fatti:

“Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”,

ha raccontato il proprietario del Billionaire.

Intanto, i contagi tra le persone che hanno frequentato il locale continua a salire: questa mattina i positivi erano 58. Fra i vip che hanno frequentato il locale nelle settimane scorse c’è Sinisa Mihajlovic, l’allenatore risultato positivo al Covid dopo il suo rientro dalle vacanze in Sardegna.

Chiuso anche il noto locale Sottovento di Porto Cervo. Il locale era rimasto aperto dopo il 17 agosto, perché svolge anche il servizio di ristorante e pianobar.

Il gestore del Sottovento è ricoverato da martedì nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari. Le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi.