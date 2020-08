Flavio Briatore ricoverato, colpito dal Covid-19: ‘Condizioni serie’

Il noto imprenditore, Flavio Briatore, ha contratto il coronavirus: è ora ricoverato al San Raffaele di Milano in condizioni serie

Secondo quanto riportato da L’Espresso, Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele di Milano in ‘condizioni serie‘.

Flavio Briatore ricoverato per coronavirus

Dopo aver trascorso la quarantena insieme alla sua ex Elisabetta Gregoraci e il loro figlio, Nathan Falco ( 10 anni), Flavio Briatore ha deciso di riprendere in mano la sua vita e riaprire i suoi locali. In una recente intervista, ha rivelato che tale situazione ha messo in ginocchio l’economia del Paese: il suo settore è uno dei più colpiti dal confinamento.

In queste settimane, il noto imprenditore è stato al centro di un’aspra polemica prima per la protesta contro il provvedimento di chiusura delle discoteche, tra cui anche il Billionaire di sua proprietà e, successivamente per la scoperta di un elevato numero di positivi registrati dopo la serata nel suo locale. Tra questi vi è anche l’allenatore del Milan, Sinisa Mihaijlovic, che ha preso parte ad una delle serate a Porto Cervo, insieme a sua moglie Arianna risultati poi positivi. Ad oggi il numero dei positivi supera i 50 dipendenti e vi sono anche altri tamponi in attesa di controlli.

Le condizioni del noto imprenditore

Secondo quanto riportato dal settimanale L’Espresso, Flavio Briatore è stato ricoverato a San Raffale di Milano in quanto ha contratto il coronavirus.

Il magazine sottolinea che le sue condizioni sono attualmente serie ma non tali da essere trasportato in terapia intensiva. I fan del noto imprenditore gli augurano una pronta guarigione.