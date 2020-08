Sinisa Mihajlovic leucemia: positivo al Covid-19, tampone anche per le figlie

L’allenatore di calcio amatissimo in Italia è risultato positivo al Coronavirus al rientro dalla vacanza in Sardegna, anche le figlie sottoposte al tampone

Scopriamo di più sulle condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic dopo la scoperta della positività al Coronavirus. Assieme a lui, anche le figlie sono state sottoposte al tampone per precauzione.

Sinisa Mihajlovic colpito dal Coronavirus, le sue condizioni

Sembra non avere pace Sinisa Mihajlovic. Dopo l’annuncio della terribile malattia che lo ha colpito e che ha provato molto sia la famiglia che i fan, arriva ora un altro triste annuncio.

Il celebre allenatore serbo è positivo al Coronavirus. Come tanti Vip, anche il tecnico del Bologna è stato colpito da quella che è già stata soprannominata “la maledizione della Sardegna”.

Di rientro da una vacanza con la sua famiglia, l’allenatore è risultato positivo al tampone. Al momento, il 51enne è asintomatico, ma resterà in isolamento per le prossime due settimane.

La famiglia è preoccupata per le condizioni dell’uomo, nonostante per il momento sia asintomatico e stia bene, perché di recente ha subito un trapianto di midollo osseo per la leucemia.

Dopo la scoperta, tampone anche per le figlie

Dopo la notizia, la figlia di Sinisa, Virginia Mihajlovic, ha rotto il silenzio sul padre, rivelando stia benissimo.

Virginia ha voluto fare delle precisazioni sul suo account Instagram: l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha voluto tranquillizzare tutte le persone che seguono con affetto il padre.

“Papà sta benissimo ed è completamente asintomatico. Ovviamente anche noi, venendo dalla Sardegna e da Porto Cervo, siamo stati sottoposti al tampone.”

Tutta la famiglia di Sinisa, comprese le celebri figlie, quindi, è stata sottoposta al tampone per precauzione. Non è chiaro se i membri siano risultati negativi o positivi.

Per la risposta definitiva si aspettano ulteriori notizie da parte delle figlie, sempre molto attive sui social e seguite dai fan!