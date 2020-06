Fiori di zucca fritti ma NON fritti: il trucco per farli al...

I Fiori di zucca fritti ma NON fritti sono golosi e light, facili da fare saranno pronti in soli 20 minuti! Dietetici, gustosi e leggeri, scopri come farli.

I fiori di zucca fritti NON fritti sono un piatto irrinunciabile: adatti a qualunque tipo di alimentazione nessuno saprà resistere a questa prelibatezza nutriente, sfiziosa ma soprattutto salutare!

Una ricetta imperdibile che farà venire l’acquolina in bocca a tutti: gustosi come fossero fritti ma NON sono fritti, e come sono cucinati allora?

Il segreto per ottenere dei fiori di zucca ripieni buoni come quelli fritti è cuocerli in forno e gratinarli con una panatura speciale: saranno croccanti fuori e morbidissimi dentro con un cuore filante!

In poco più di 20 minuti avrete preparato i fiori di zucca e li avrete anche già cotti, sono davvero un piatto semplice e veloce!

Non essendo fritti sono leggeri e poco calorici, infatti potete calcolare anche 4 fiori di zucca come una porzione.

Ricetta dei Fiori di zucca fritti NON fritti

Ingredienti per 4 persone

16 fiori di zucca

400g ricotta scolata

80g scamorza dolce o formaggio a pasta morbida (asiago, marzolino)

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

10 foglie di basilico fresche

5 cucchiai di pan grattato

sale e pepe q.b.

olio evo q.b.

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180° e foderate una teglia grande con della carta forno. Scolate bene la ricotta e mettetela in una terrina. Tagliate la scamorza a strisce spesse mezzo centimetro: ne dovrete ottenere circa 16-18, minimo una per ogni fiore di zucca. Mondate i fiori di zucca eliminando i peduncoli appuntiti alla base ed estraendo il pistillo con delicatezza, attenzione a non rovinare i petali. Nella terrina dove c’è la ricotta aggiungete 3 cucchiai di parmigiano grattato, pepe e sale e mescolate. Spezzettate con le mani il basilico e unitelo all’impasto. Trasferite il tutto in una sac a poche e riempite delicatamente ogni fiore di zucca per 3/4. In ognuno inserite una o due strisce di scamorza spingendole fino in fondo alla base del fiore. Sigillate i fiori di zucca attorcigliando le estremità dei petali su loro stessi: in questo modo il ripieno non uscirà in cottura. Ora preparate la panatura: in una terrina mescolate pan grattato, sale, parmigiano grattato e pepe nero macinato. Adagiate i fiori di zucca ripieni sulla teglia da forno, cospargeteli abbondantemente di panatura e infine irrorate con dell’olio evo. Cuocete per 17 minuti in forno a 180° e terminate con 2 minuti di grill.

Tirateli fuori dal forno a cottura ultimata quando saranno ben dorati e gustateli caldi e filanti!

Leggi anche: Fiori di zucca ripieni

Consigli dello chef: 3 Ripieni alternativi sfiziosi

Vi proponiamo 3 ripieni alternativi light e sfiziosi per i vostri fiori di zucca fritti NON fritti:

mozzarella, prosciutto cotto e ricotta ricotta, pomodori secchi, basilico e pinoli olive, ricotta, pepe nero e basilico

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”