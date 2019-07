Fiorello irriconoscibile ‘Troppo grasso’: il motivo dei suoi chili di troppo – Foto

Rosario Fiorello pizzicato da Novella 2000 in vacanza. Lo showman appare irriconoscibile. Ecco cosa si cela dietro quei chili di troppo

Il Grande Rosario Fiorello, noto showman catanese, classe 1960, ritornerà in Rai, come non l’avete mai visto.

Il Colosso televisivo affiderà infatti all’attore, un palinsesto tutto suo, ‘Viva RaiPlay’, il quale partirà il prossimo autunno a Novembre.

Ad annunciarlo lo stesso showman con un Tweet, dove invita gli utenti a scaricare l’app di Rai Play, per poterlo seguire.

Ultimamente lo Showman si trova a Taormina, dove si sta concedendo un momento di Relax con sua moglie, Susanna. Fiorello appare però molto diverso da come lo ricordiamo, quasi irriconoscibile.

Ecco come è stato pizzicato da ‘Novella 2000’.

Fiorello ‘Irriconoscibile’: lo scatto di Novella 2000 fa il giro del web

I paparazzi della nota rivista, Novella 2000, a breve in uscita col suo prossimo numero, ha pizzicato il noto showman Rosario Fiorello, in spiaggia a Taormina in compagnia della sua Susanna.

Fiorello, 60 anni, appare cambiato e visibilmente ingrassato. Cosa si cela dietro quei chili di troppo?

Fiorello, nell’ultimo anno aveva confessato di aver combattuto nel 2015 contro una forma di tumore della pelle, un melanoma alla schiena, per il quale è stato necessaria la rimozione altrimenti sarebbero potuti degenerare in qualcosa di maligno.

Oggi lo showman, sta bene, appare rilassato e abbronzato, fin troppo ‘rilassato’. Ma nonostante quei chiletti di troppo, non ha perso il suo fascino mediterraneo.

Infondo come si dice ‘uomo di panza, uomo di sostanza’.

Rosario, l’atteso ritorno in Rai

Come già accennato lo rivedremo a Novembre in un programma tutto suo in Rai, ‘Viva Rai play’, i fan sono in trepida attesa di rivederlo e divertirsi grazie alla sua inimitabile vena comica e carisma.

Ecco lo scatto diffuso dalla rivista Novella 2000 che mostra Fiorello in una forma fisica insolita.