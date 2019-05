Fiorello vittima di un incidente per le strade di Roma: “Ha una costola incrinata”

Fiorello cade dalla bici a Roma: “Ho una costola incrinata”, ecco cosa è successo al conduttore siciliano poche ore fa

Il noto showman, Fiorello, è caduto mentre stava andando in giro con la sua bicicletta, ecco cosa gli è successo. La notizia diffusa dal conduttore sui social.

Il conduttore cade dalla bici: il motivo

La capitale è interessata da un problema che crea non pochi disagi ai residenti: le buche di Roma. Queste creano malessere anche ai numerosi turisti che ogni anno visitano la città. Il maltempo di questi giorni non fa altro che peggiorare l’attuale situazione delle strade romane. Spesso ad essere ‘colpiti’ da queste buche sono i personaggi del mondo dello spettacolo.

Ieri mattina, uno dei showman più famosi del nostro Paese, Fiorello è stato vittima di una delle buche delle strade della capitale. Il conduttore siciliano è caduto mentre stava andando in giro in bici e si è incrinato una costola. La notizia di questo spiacevole incidente è stata diffusa da Fiorello sul suo account ufficiale di Twitter: “Roma+Bici+Buca= costola incrinata“, ha scritto ieri mattina. Sotto al tweet di Fiorello, numerosi messaggi di solidarietà da parte dei sui numerosi fan (continua dopo il tweet)

Roma+Bici+Buca= costola incrinata. — Rosario Fiorello (@Fiorello) May 28, 2019

Fiorello racconta il rapporto con Pippo Baudo

In una recente intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni ha parlato del suo rapporto con Pippo Baudo in occasione dell’83° compleanno. Durante l’intervista ha raccontato il loro primo incontro e il rifiuto da parte di uno dei conduttori RAI più apprezzati in Italia. Quando lo showman salì sul palco, non essendo preparato, chiese il rimborso dei soldi per il viaggio di ritorno. Dietro le quinte, Pippo Baudo gli disse: