Filippo Magnini, tutto quello che non sapete sul celebre nuotatore italiano

Chi è Filippo Magnini

Nasce il 2 febbraio del 1982 a Pesaro, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Appassionato di sport fin da piccolo, pratica nel corso degli anni il calcio, il pattinaggio e il tennis.

Da adolescente, intraprende la carriera nel mondo del nuoto e già all’età di 16 anni porta a casa i primi titoli italiani.

Magnini è considerato il miglior stileliberista italiano di sempre: nell’arco del suo percorso professionale diventa 2 volte campione mondiale e vince complessivamente 17 ori europei.

Decide di ritirarsi dal settore dopo che il 6 novembre del 2018 viene squalificato per 4 anni per doping.

Nel marzo del 2020 la corte di arbitrato di Losanna ribalta la sospensione decisa dal Tribunale antidoping italiana e assolve dall’accusa di doping il campione di nuoto.

“Ho vinto. Il Tas mi ha assolto in pieno da ogni tipo di accusa”.

Amori, fidanzamento e matrimonio

Magnini è stato legato sentimentalmente, per lungo tempo, alla celebre nuotatrice Federica Pellegrini, con la quale è finita nel 2017.

Nel presente vive una meravigliosa relazione con l’ex velina di Striscia La Notizia, Giorgia Palmas, con la quale sta insieme dal 2018 e che ha conosciuto per caso, nel corso di una serata con amici in comune.

La coppia aveva annunciato che si sarebbe sposata proprio nel marzo del 2020. Magnini non ha figli e ha accolto a braccia aperte Sofia, la figlia della Palmas nata dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini.