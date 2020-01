Chi sono Giorgia Palmas e Filippo Magnini, l’ex velina di Striscia La Notizia e l’ex nuotatore, che formano oggi una delle coppie più solide dello showbiz

Scopriamo tutti i segreti di Giorgia Palmas e di Filippo Magnini, la coppia che sta per coronare il proprio sogno d’amore con le nozze.

Chi è Giorgia Palmas

Nasce il 5 marzo del 1982 a Cagliari. Appassionata sin da piccola del mondo dello spettacolo, a 18 anni ottiene il titolo di Miss Queen Europe 2000, dopo di che conquista il secondo posto nel concorso di Miss Mondo.

Nel 2001 esordisce in televisione con il programma di Adriano Celentano intitolato “125 milioni di caz..te”, dopo di che entra nel cast di Buona Domenica.

Diventa nota al grande pubblico televisivo, quando è la nuova velina di Striscia La Notizia, subentrata in sostituzione di Elisabetta Canalis.

Oggi compare sporadicamente in televisione, come in alcune puntate di Striscia La Notizia o di Ciao Darwin.

Chi è Filippo Magnini

Nasce il 2 febbraio del 1982 a Pesaro. Appassionato di sport sin da piccolo, ne pratica di diversi come il calcio, il pattinaggio e il tennis.

Da adolescente inizia a dedicarsi al nuoto e a 16 anni porta a casa i primi titoli italiani.

Considerato il miglior stileliberista italiano di sempre, è 2 volte campione mondiale e ha vinto complessivamente 17 ori europei. Di ritira dal nuoto dopo che il 6 novembre del 2018 viene squalificato per 4 anni per doping.

Gli ex della Palmas e la figlia Sofia

Giorgia Palmas ha avuto due lunghe relazioni: la prima con il calciatore Davide Bombardini e la seconda con il conduttore televisivo italiano e campione di bike trial Vittorio Brumotti.

Filippo Magnini, invece, è stato legato sentimentalmente per lungo tempo con la celebre nuotatrice Federica Pellegrini, con cui è finita nel 2017.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme dal 2018 e hanno da poco annunciato che si sposeranno nel mese di marzo 2020.

Magnini, nonostante stia da poco tempo con la Palmas, ha già conosciuto Sofia, l’undicenne figlia dell’ex velina, nata dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini.