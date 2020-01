Con la flebo nel braccio, problemi di salute per Fedez: il rapper si sente male a Dubai, ecco cos’è accaduto

Con la flebo nel braccio, problemi di salute per Fedez: il rapper...

Brutto inconveniente per Fedez a Dubai: il rapper milanese con la flebo al braccio, la foto che preoccupa i follower

Uno dei rapper più amati e seguiti del panorama musicale italiano è, senza alcun dubbio, Fedez. L’artista milanese è riuscito a scalare le classifiche grazie alle sue bellissime canzoni ed è conosciuto sul web anche per la sua ironia e simpatia. Non molte ore fa, Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram una foto che ha preoccupato non poco i fan. Che cosa è successo? Il cantante è con la flebo sul divano, ecco perché.

Fedez con la flebo: la foto preoccupa

La coppia più amata dello showbiz si sta godendo gli ultimi giorni delle vacanze natalizie a Dubai. Con loro, anche il picco Leone che in questi giorni ha vissuto una bellissima esperienza insieme ai suoi genitori. Il primogenito dei Ferragnez, infatti, ha visitato lo splendido acquario cittadino e passato le sue giornate al mare. Ieri, la coppia ha deciso di trascorrere la serata in un noto ristorante della città insieme ad alcuni amici e familiari, il rinomato locale chic dello chef e macellaio turco Nusret Gökçe, ovvero il Salt Bae.

Numerosi sono le IG stories condivise da Fedez e da sua moglie, tra questi vi sono anche quelle che mostrano il noto chef turco mentre taglia, con la sua tecnica, la carne e la serve ai suoi ospiti. Ma qualcosa sembra sia andato storto. Il cantante milanese sembra non aver trascorso nel migliore dei modi la nottata.

L’indigestione del cantante milanese

L’influencer ha condiviso sul suo account Instagram una foto che ha allarmato i fan. Per quale motivo? Lo scatto in questione immortala Fedez seduto su un divano, con volto moto stanco e al suo braccio è attaccata una flebo.

Sembra che il rapper abbia avuto una brutta indigestione, probabilmente dovuta alla cena della sera prima. Il dolori era forti tanto da indurre Chiara Ferragni ha chiamare lo staff medico, per fortuna niente di preoccupante.